Peyton Manning presente en México Siglo XXI

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Para Peyton Manning, el primer mariscal de campo en ganar dos "Super Bowl" con equipos diferentes, la preparación académica debe ser la prioridad de todos los jóvenes.



"No hubiera podido participar en el deporte, si no hubiera tenido buenas calificaciones", manifestó.



El ex jugador de Potros de Indianapolis y Broncos de Denver, fue el último conferencista de México Siglo XXI de Fundación Telmex.