'México tiene talento': presidente de Alphabet Inc

TIJUANA, Baja California(GH)

Utilizar la tecnología para salvar vidas es lo que busca Eric Schmidt, presidente de Alphabet Inc.



Durante su participación en México Siglo XXI afirmó que va eso suceder en los próximos años.



Alphabet Inc es una compañía que integra a empresas como Google, de la que también fue director ejecutivo de 2001 a 2011, periodo en que se lanzó YouTube bajo su liderazgo.



"Sabemos que México tiene talento, funden sus empresas", enfatizó.



Cuando uno crea un empresa suele contratar a sus amigos, pero lo mejor es hacer un proceso de selección, integrar a esas personas que resolverán problemas aunque no sean empleados por una compañía.



"Cuando encuentres a personas más inteligente que tú, pégate a ellos, que sean mucho más inteligentes que tú", les recomendó a los estudiantes.

Además subrayó que lo más importante es la educación, la preparación, asistir a la universidad.



Schmidt es responsable de asesorar a los directores ejecutivos de todas las subsidiarias de Alphabet, además de incidir directamente en el rumbo de los negocios que lleva el grupo empresarial.



"Queremos crear plataformas que sean importantes, como su cepillo dental, que se usen todos los días", expuso.



En el caso de Google, refirió que el éxito se basa en crear diferentes plataformas o herramientas, y no ser buenos en solo producto.