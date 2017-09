Falta cumplir en seguridad y mejor empleo

TIJUANA, Baja California(GH)

En el marco del Quinto Informe de Gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto,En el país hay empleo, pero mal remunerado; la inseguridad ha llegado a niveles preocupantes; y el combate a la corrupción no ha sido frontal, fueron algunos de los temas abordados.Al panel de opinión, organizado por, acudió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tijuana, César Romeo Sauceda; el director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte, Víctor Espinoza Valle; y el economista José Luis Contreras Valenzuela.Mientras que el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSP), Juan Manuel Hernández Niebla fue entrevistado por separado.Presidente de la CMICPara el sector de construcción lo bueno de este quinto año de gobierno ha sido la estabilidad macroeconómica que hemos tenido como país, Estado y región. Esa estabilidad macroeconómica se refleja en que seguimos siendo atractivos para la inversión extranjera, para la inversión nacional, pero privada, hay mucha inversión privada en nuestra región, y para nosotros ha sido un factor que ha sido determinante.El hecho de tener pronósticos mejores del crecimiento del país comparados con los que teníamos al principio del año donde el entorno no era nada favorable, ahora tener un pronóstico de casi 2% de crecimiento anual, para el sector de la construcción que es un termómetro de la economía, es lo más rescatable que ha habido en este gobierno.Para nosotros el principal inhibidor de nuestra actividad es la inseguridad, el hecho de que los índices de violencia a nivel nacional se hayan incrementado este 2017 con relación con 2016, no augura nada bueno. El hecho de que estemos casi a niveles de inseguridad que traíamos en 2011, es un tema que debe aplicarse el gobierno en resolver, no resolver el tema de inseguridad es un tema básico de una sociedad.Una de las cosas que también más nos preocupa es la reducción en infraestructura que tenemos este año comparado con 2016, nada más la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tuvo una reducción de casi un 30% de inversión inicial que nosotros creemos que podría llegar hasta un 40%, lo cual es sumamente preocupante ya que la inversión infraestructura genera otras inversiones, genera inversión privada, y detenerla es para nosotros es un tema muy preocupante.Afortunadamente en México ha sido la inversión privada la que ha mantenido un equilibrio en el sector, pero necesariamente si el gobierno no invierte en infraestructura, la inversión privada tiende a detenerse.Para nosotros el tema pendiente es la seguridad, tiene la obligación el gobierno federal de revertir los números que hemos tenido a la alza en materia de inseguridad, es algo que no se debe de tolerar, ya nos está afectando, la inversión privada empieza a cuestionar y el principal inhibidor de la inversión es la inseguridad, por eso es importante consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Nuevo Sistema de Justicia Panel (NSJP) que tiene bastantes huecos.Un tema importante es la participación del sector privado en la inversión en infraestructura pública, se tienen que crear mecanismos y la transparencia la pieza fundamental donde se cimienten estos contratos a largo plazo, para nosotros las Asociaciones Público Privadas son fundamentales ahorita que el Gobierno Federal no cuenta con los recursos suficientes, la infraestructura no se debe detener, al contrario se debe incentivar.Investigador del ColefCoincidiría en los indicadores macroeconómicos que ahí están, durante el último año, algunas repercusiones positivas del cúmulo de reformas estructurales que se dieron al inicio del sexenio y que sabíamos bien que no tendrían efectos a corto plazo.También destacaría algunas cuestiones positivas por parte de la sociedad, es decir, tenemos una sociedad mucho más crítica, fundamentalmente a partir de la heterogeneidad de medios , de las Redes Sociales, y eso ha permitido una sociedad más vigilante frente al ejercicio gubernamental.El tema de la corrupción es muy importante, aunado al de la inseguridad, son los temas que más preocupan a la sociedad mexicana, no hemos logrado pese a los anuncios desde inicio del sexenio.La creación del Sistema Nacional Anticorrupción no se ha avanzado, incluso hay nombramientos como el del fiscal general que están trabados, lo mismo en las entidades, los sistemas estatales no se han instrumentado, el 18 de julio deberían de haber quedado integrados todos los sistemas y no fue así.El otro tema tiene que ver con el empleo, lo que hemos visto en los últimos años, si bien en entidades como Baja California en donde se anuncia que se ha avanzado en términos de la recuperación del empleo, lo que hemos visto es una constante precarización del mismo, es decir, puede que sí haya empleos, pero muy mal pagados.Los jóvenes están saliendo al mercado laboral con salarios realmente que les conviene más dedicarse a buscar otras opciones más que en su carrera, vemos un crecimiento exponencial de la changarrización de la economía, claro, ahora el discurso es que eso es emprendedurismo, pero en realidad es una changarrización de la economía.Una de las cosas que van a definir, y que están impactando este año y el próximo, sin duda será la relación con Estados Unidos, buena parte de lo que nos ha acontecido en los últimos años, en términos incluso de especulación para la relación de nuestra moneda con el dólar, por ejemplo, ha sido la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, y ahora estamos en pleno proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con una posición muy negativa, al menos en términos ideológicos del Presidente respecto a lo que implica la relación con México.El Presidente (EPN) si quiere su partido tener alguna posibilidad de ser ratificado en el gobierno, tendrá que dar algún golpe espectacular, incluso en el terreno de la corrupción, pregonar un poco con el ejemplo.EconomistaLos mexicanos todavía estamos esperando los efectos positivos de las Reformas Estructurales, tengo ansia por ver lo bueno, pero que pase del discurso, lo bueno en efectos, porque lo que se anunciaron de los efectos de las Reformas Estructurales: energéticos más baratos, aún no lo vemos; una mejor distribución del ingreso, tampoco lo estamos viendo.Las cifras que nos proporciona el Inegi es que cada vez la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es mayor. Vamos a esperar el mensaje, pero yo creo que el mensaje vendrá más con contenido político y de tratar de defender y trascender para el próximo proceso electoral.Lo malo es lo que más predomina, y es producto de lo que bien mencionaba Víctor, el hartazgo de la población, que estamos combatiendo el desempleo, sí es cierto, hay indicadores gruesos que nos hablan de que hay menos tasa desocupación, que se ha mantenido por abajo del 4%, claro después de traer tasas de desocupación cercanas a los dos dígitos, 8%, 9%, después de la gran crisis de 2009, esto es un logro, pero hay que verlo en su real dimensión, es un logro no por lo acertado de las políticas públicas nacionales, sino porque el mercado mundial ha crecido, e inercialmente nosotros hemos ido creciendo, no nos pongamos medallas que no nos corresponden porque si nos vamos a analizar las reformas y los efectos, podemos tener una reforma fiscal implementada en 2014, complementaria a la de 2012, que más que estimular el crecimiento económico, inhibió el crecimiento y la inversión nacional, y crecimos en base a la inversión extranjera directa que viene a través de la industria manufacturera.Hemos crecido en empleo, pero con empleos precarios, hay una gran deuda con el sector obrero, el sector de los empleados en donde tenemos que resarcir la pérdida del poder adquisitivo, el poder adquisitivo del salario se ha ido perdiendo, en estos primeros años de esta administración, se ha perdido por arriba del 12%.Gobernar con más responsabilidad, gobernar poniendo, aunque suene soñador, privilegiando el interés del país, el interés de la nación sobre el interés de grupos o grupitos políticos. Qué falta, gobernar pensando en que el desarrollo económico está por arriba de los intereses políticos, privilegiar la economía a la política, y la política que sea un instrumento para implementar las buenas políticas públicas, las buenas políticas económicas, habría que empezar por ahí.En temas que quedan pendientes, una Reforma Laboral que nunca se llevo a cabo, una Reformar Fiscal que realmente sea redistributiva y que ponga el piso parejo para todos los actores económicos, para las diferentes empresas, pero que además respete las vocaciones regionales en cada una de las zonas; una Reforma Fiscal que lejos de ser inhibidora de la inversión o recaudatoria como ha sido ésta, sea el motor de la inversión y la generación de empleos bien pagados para poder generar crecimiento y desarrollo económico. Esa parte de la Reforma Energética que nos iba a permitir tener combustibles baratos, energía barata, que sea complicado la situación.Presidente del CcspBCDentro de lo bueno este año ha habido una recuperación económica importante, estamos hablando de un crecimiento desestacionalizado de arriba del 8.1% y estacionalizado del 3%, está muy por arriba de lo previsto, ha habido una recuperación importante en el tipo de cambio, una reducción importante de la deuda pública y se han generado varios empleos formales, eso sería lo más destacable del último año del presidente Peña Nieto.La inseguridad, estamos muy por arriba del sexenio del presidente Calderón que ya había sido un sexenio muy malo en materia de inseguridad; de igual manera el combate a la corrupción no se ha dado prácticamente, México sigue siendo víctima de la impunidad relacionada tanto a la parte de la inseguridad como a la parte de la corrupción. Aparentemente va a ser un tema pendiente porque al presidente Peña Nieto ya se le acabó el sexenio.Lo pendiente va relacionado básicamente a que se sigan manteniendo el nivel de desarrollo económico y de disciplina en la parte de la deuda pública para no entrar en una crisis sexenal como la que ya hemos vivido en el pasado, que se blinde prácticamente a la economía y a las instituciones para aguantar al cambio sexenal que ya está en puerta con el proceso de sucesión; y el gran pendiente es combate a la inseguridad y la corrupción en donde verdaderamente no vemos estrategias claras, correctas y sustentadas para poderle dar la vuelta al asunto.