"Queremos quitarles el estrés a estudiantes": vendedores de tareas

(GH)

La venta de trabajos académicos por Internet tiene el único objetivo de ayudar a los estudiantes a aprovechar su tiempo en actividades que realmente les gusten, expresó el representante de uno de los proveedores de trabajos académicos por Internet.



El entrevistado, quien prefirió mantener su anonimato, manifestó que desde hace un año se dedica a dicha actividad, desde que se fundó la página de Internet ‘Nerdito Tareas’, en la Ciudad de México.



Ahí reciben solicitudes de estudiantes desde nivel Primaria y hasta Universidad, para que se les elaboren sus tareas.



“La forma de educación en México no aporta gran cosa, pues dejan a un lado la práctica que es donde en realidad se empieza a aprender. La idea es que mientras lo estamos ayudando, el alumno haga otra actividad constructiva”, señaló.



A cambio de hacerlo, reciben un depósito bancario con la cantidad pactada por el trabajo, cuya ganancia se reparte entre administrador y alguno de los alumnos universitarios que seleccionan para colaborar, en un proceso de reclutamiento en redes sociales de Internet.



“Los trabajos son hechos por personas que están en Universidad. Así ellos ganan dinero ayudando a otros estudiantes, y repasan lo que han aprendido”.



Buscan ayudar, aseguran



El grupo originario de la Ciudad de México recibe y atiende solicitudes de estudiantes de todo el país, desde que decidieron expandir su negocio, al que denominan como una empresa educativa.



“Queremos ayudar a muchos estudiantes, ¡quitarles el estrés!, tal vez muchos no estén de acuerdo con lo que hacemos, pero con esto buscamos que ellos realicen actividades que realmente les llenen emocional e intelectualmente”, expresó el entrevistado.



Respecto a la falta de conocimientos que la compra de trabajos podría generar en los estudiantes que la realizan, a nombre del grupo expresó preocupación.



“Nos preocupa que se lleguen a graduar sin saber ‘nada’, pero es nada entre comillas porque al menos un 60% de conocimiento sí tienen acerca de su carrera. El otro 40% lo aprenderán en la vida real”, aseguró.



“Recae mucho la responsabilidad de la persona que pide la ayuda. Buscamos llenar las fallas del sistema educativo que al ser tan cuadrado no deja libertad para realizar actividades acorde con los intereses de las personas”, puntualizó.



Pide SEE a maestros ser más ingeniosos



Con ingenio y dedicación, profesores pueden prevenir que sus estudiantes recurran a la compra de trabajos académicos y hacerlos pasar por suyos.



Así lo expresó Alejandro Bahena Flores, delegado del Sistema Educativo Estatal en Mexicali, e invitó a los maestros a poner candados a dicha práctica.



“Aquí lo que obliga es a la inteligencia del maestro. El saber que esto existe y tomar candados; esto se puede hacer. Las temáticas tienen que ser específicas, de manera que sólo el alumno pueda resolverlas”, indicó.



También manifestó que hasta el momento, no se ha detectado ni reportado de manera oficial alguno de estos casos en educación básica. Se trata de algo nuevo, refirió.



Aunque en educación superior existen reglamentos y sanciones para los casos de plagio, en la educación básica no hay sanciones previstas para el intercambio de trabajos escolares.



“Es importantísimo el trabajo pedagógico que haga el maestro en la revisión de estos trabajos. En su momento, ponerlos a estudiar nuevamente y otra vez, el llamado al padre de familia e informarle lo que están haciendo sus hijos”, detalló.



El delegado del SEE pidió a los padres de familia y tutores acompañar la actividad académica de los estudiantes, así como cuidar el dinero que les facilitan y monitorear sus gastos.



“Yo no veo cómo un alumno de Secundaria maneje 500 pesos, ¿para qué los quiere? Si sus necesidades básicas están cubiertas en casa. Valdría la pena que los padres de familia hicieran conciencia de cuánto dinero están poniendo en manos de sus hijos, y para qué”, puntualizó.