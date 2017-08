No hay posible fraude: SNTE sección 37

MEXICALI, Baja California(GH)

La maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo, dirigente de la Sección 37 del SNTE replicó sobre el caso de la denuncia penal interpuesta por el Grupo Gestor Águila sobre un posible fraude de los recursos del Fideicomiso Mutualista de Retiro.



“Es un grupo de compañeros de la sección que pusieron esa demanda, yo esperaría que terminara porque se distorsionó la noticia del día de ayer”.



“Sí tienen personalidad porque son compañeros que aportan al fondo de retiro, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que se siga la investigación, toda vez que estamos claros que no hay tal malversación”.



“Esto es muy fácil de probarse una vez que se lleve a cabo el tema en el área contable”, señaló la dirigente sindical.



La secretaria general de la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 37, explicó que el Fondo Mutualista de Retiro tiene diversas funciones.



“Se hizo un fideicomiso al 100% donde el Gobierno del Estado completamente envía por una transferencia bancaria las aportaciones de los maestros a ese fideicomiso”.



“De ese no sale dinero más que para tres cosas: para pagar el fondo mutualista de retiro y para eso se tiene que cumplir con los requisitos de ser jubilados”.



“Ese el coraje de esos compañeros, quieren que les entreguemos el fondo sin ser jubilados, pero no se permite así el reglamento lo demanda”.



“Ellos lo que quieren es que se les entregue antes, siendo ahorita liberados, entonces el reglamento no marca a liberados, marca jubilados”, declaró.



El segundo rubro, dijo es para Gastos de Administración, que son salarios, aguinaldos, prestaciones de los empleados que trabajan en el fondo, el pago del fideicomiso, todo lo que son viáticos, papelería, etcétera, con el propósito de no gastar más de lo que el reglamento dice.



El tercero es un programa de crédito que pide mensualmente un monto y tiene que regresar el dinero al fideicomiso con los intereses que generan estos préstamos.



“Estamos claros de que hay un desfalque entre los jubilados que la comisión administradora dio, y si lo va ver por las fechas de la comisión administradora de lo que queda en remanente y de aquellos compañeros que ganan en demanda”, mencionó Gutiérrez Santoyo.



De los cuales se tuvieron que liberan 20 trámites que deben recibir su fondo, toda vez que su trámite avanzó vía demanda.



Por último, expresó que espera que se resuelva el asunto a la brevedad para demostrar que no hay ningún delito.



“Una vez que se demuestre que es mentira, pues quien es el afectado, el administrador pasado, pues ya tomarán ellos cartas en el asunto de contra demandar porque esto es un daño moral”, concluyó.