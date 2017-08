Niños deben traer flotador en balnearios: Secture

MEXICALI, Baja California(GH)

Todos los niños deben llevar flotadores en cualquier alberca en la que se encuentren, proporcionarlos es la responsabilidad de sus padres, afirmó el delegado de la Secretaría de Turismo en Mexicali (Secture).



Esto mencionó Eloy Moreno Méndez, en el marco de la muerte por ahogamiento de un menor de 3 años de edad, quien se encontraba en el chapoteadero de un balneario de Mexicali.



Usualmente la Secture invita a la comunidad a visitar este tipo de balnearios, con el fin de promover la economía local, pero Moreno precisó que en ellos no recae la responsabilidad de verificar que cuenten con las medidas de seguridad correspondientes.



Aseveró que los balnearios deben acatar al pie de la letra los reglamentos definidos por el Ayuntamiento de Mexicali, ejemplificando que por cada 300 metros debe haber un salvavidas, y éste debe de estar certificado.



“Claro que hay una regulación para este tipo de establecimientos por el Ayuntamiento, deben tener salvadas y todo el equipo necesario como botiquín y artefactos de respiración artificial”, aclaró el funcionario.



“Nosotros invitamos a la gente que no puede salir de la ciudad a que vaya a este tipo de lugares, sin embargo siempre lo he dicho, la familia que lleva un infante donde hay agua, debe ponerle siempre su salvavidas, es la única manera de que si el niño cae al agua sobreviva”, comentó.



Más detalles en la edición impresa