Diagnostican en BC con cáncer cérvico uterino a 27 mujeres

TIJUANA, Baja California(GH)

En el primer semestre del 2017 se han diagnosticado 27 mujeres con cáncer cérvico uterino, de 13 mil exámenes de papanicolau que ha aplicado de manera gratuita la Jurisdicción de Servicios para la Salud, declaró el doctor Gustavo López Flores, subdirector médico de la sección.



El próximo 9 de agosto se conmemora el Día Mundial del Cáncer Cérvico Uterino, con una jornada especial de exámenes de detección gratuitos para mujeres de todas las edades, que cumplan con una vida sexual activa.



“Tenemos un grave problema actualmente, las mujeres no están acudiendo a realizarse el papanicolau y corren el riesgo de ser detectadas en etapas avanzadas de la enfermedad”, explicó.



Durante esta jornada, serán cuatro los centros de salud de la jurisdicción que se sumarán con dos módulos, en los que a partir de las 8:00 horas se recibirán a mujeres que tengan el interés de someterse a la aplicación de este examen.



En Tijuana serán los centro de salud Zona Centro y Florido – Morita los que tendrán disponible esta jornada que es completamente gratuita incluso para las mujeres que no estén afiliadas al programa del Seguro Popular.



Otra de las facilidades de esta jornada es que no será necesario hacer una cita previa, López Flores señaló que en ocasiones la cita es uno de los obstáculos por los que las pacientes optan por no hacerse este examen.



Indicó que de igual forma los centros de salud de Playas de Rosarito y Tecate formarán parte de esta jornada, que tendrá una duración aproximada de cuatro horas y media.