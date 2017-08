Afecta el apagón decenas de colonias

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a un posible problema ocurrido en un subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó decenas de colonias sin luz durante varias horas y presentó disminución de energía en otras.



La CFE no dio a conocer la causa del apagón.



Personal de Protección Civil Municipal informó que algunas de las zonas más afectadas fueron el Poniente de la ciudad y Oriente de Mexicali, aunque en la zona central también hubo problemas.



Usuarios de redes sociales notificaron las partes donde no había energía eléctrica, donde señalaron en unos casos la suspensión durante unos minutos y en otros casos hasta de dos horas.



De igual forma en la zona rural e inclusive parte de San Luis Río Colorado, Sonora, los usuarios notificaron los problemas de energía.



Algunas de las principales zonas donde el servicio se vio interrumpido fueron Lagos del Sol, Villa Colonial, González Ortega Uno, Santo Domingo, El Vidrio, Misión de San Francisco Javier, Hacienda Dorada, entre otras.



Se indicó que a pesar de que la falla pudo comenzar en subestación de Santa Isabel, el servicio en la zona solamente afectó de manera parcial, inclusive zonas donde no se presentaron fallas.



Autoridades municipales dijeron que esta clase de problemas son comunes durante el verano, debido a que la demanda de energía es mayor por lo que se debe de abastecer más el servicio.



La queja principal de la ciudadanía era debido a que la falla se presentó en horas donde aún el calor y la humedad afectan, por lo que en algunos lugares no contaban con sistemas de refrigeración.



Aunado a que debido a los constantes bajones y apagones repentinos, aparatos como refrigeraciones, refrigeradores, por mencionar los más importantes, sufrieron descomposturas.



Algunas de las quejas ante el tema es para saber si la CFE se hará responsable de esta clase de probemas y saber si ellos podrían resarcir el daño ocasionado.



Algunas colonias afectadas



-Buenos Aires

-Portales

-Jardines de Lago

-Cuauhtémoc Norte

-Lagos del Sol

-Constitución

-San Pedro

-Quintas del Rey

-Villas del Rey

-Valle de Puebla

-Ángeles de Puebla

-Robledo

-Santa Isabel

-Lomas de la Abasolo

-Vista Hermosa

-Rivera Campestre

-Praderas del Sol

-Anáhuac

-Colosio

Nacionalista

-Islas Agrarias

-Naranjos

-Barcelona

-Venustiano Carranza

-Villas del Colorado

-Hidalgo

-Independencia

-Valle del Pedregal

-Lomas Altas

-Nuevo Mexicali

-Bella Vista

-Condesa

-Palaco

-Villas del Colorado

-Misión de San Francisco Javier

-González Ortega Uno

-Hacienda Dorada

-Vidrio

-San Luis Río Colorado