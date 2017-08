Depuración policiaca está al 23%

MEXICALI, Baja California(GH)

La depuración policial en Mexicali es del 23% pero hay casos donde la justicia federal ha dado reversa a varias remociones por fallas en el procedimiento, afirmó el director de Seguridad Pública Municipal, Alonso Méndez Manuell-Gómez.



El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, señaló hace unas semanas que Mexicali tenía un problema grave con la depuración policiaca al ser de solamente 19%.



Ante esto, Méndez Manuell-Gómez dijo que desconoce a qué fechas pertenecen las cifras del CCSP, pero la Policía Municipal maneja un porcentaje del 23% en depuración policial.



Indicó que en lo que va del 2017 son 27 personas que no aprobaron los exámenes del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).



De ellas, 9 han sido dadas de baja de la corporación y el resto continúa en procedimiento administrativo.



Agregó que hay casos de administraciones pasadas donde los Juzgados Federales ordenaron reponer los procedimientos al estar mal instaurados.



Se tienen que seguir los procesos y conductos legales, afirmó, porque los elementos tienen derecho a un debido proceso y a su garantía de audiencia.



“Se siguen los procedimientos legales y somos los primeros que tenemos que respetarlos”, expresó.



Hay que ser cuidadosos en los procedimientos: Síndico



Sobre las reversas de la justicia federal a remociones de policías, la síndico procuradora Blanca Villaseñor Pimienta manifestó que se debe ser cuidadoso con los procedimientos administrativos.



Por no identificarse, por no dejar el citatorio previo o por otras cuestiones se puede echar abajo un procedimiento administrativo de separación, explicó.



Se tiene que seguir el proceso tal cual lo marcan las leyes, reglamentos y normas porque en materia administrativa, por cuestiones pequeñas, se puede perder un juicio.



“Nosotros estamos tratando de cuidar todas estas formas para que esto no suceda”, expresó.



Agregó que a pesar de que un agente no haya pasado los exámenes del C3, su remoción también debe de seguir con el procedimiento administrativo.



El agente no cumple con uno de los requisitos de permanencia, afirmó, pero se debe de seguir el proceso, abriendo la carpeta y utilizando el Reglamento competente.



Donan motocicletas



Dos motocicletas fueron donadas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y serán utilizadas para reforzar la vigilancia en el sector Poniente de la ciudad.



El director de la Policía Municipal, Alonso Méndez Manuell-Gómez, informó que se trata de dos motocicletas Yamaha 150 modelo 2017.



La mañana del lunes se hizo la entrega oficial del donativo hecho por una diputada local a la corporación policiaca en las instalaciones de la Estación de Policía de la colonia Mayos.



Dijo que su costo total fue de 80 mil pesos, además de que serán utilizadas para reforzar las acciones policiales en la colonia Mayos y sus alrededores.