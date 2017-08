Piden investigar conflicto de intereses de funcionario

TIJUANA, Baja California(GH)

Cuando el Gobierno contrata a la empresa de un funcionario público se genera un conflicto de intereses, afirmaron líderes de organismos sociales.dio a conocer ayer que el Gobierno del Estado le ha entregado contratos millonarios a la empresa familiar del director de Infraestructura Deportiva del Instituto Estatal de Deporte, David Magos Vázquez, para abastecer a centros penitenciarios de la entidad.“Claramente hay un conflicto de intereses, no se puede ser juez y parte en este tipo de procesos, y realmente es algo que debería de cuidar mucho más el Gobierno del Estado”, manifestó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla.“Si el funcionario quiere ser un proveedor del Gobierno del Estado, debería de renunciar primero”, agregó.De 2014 a la fecha, a la compañía Magova Comercializadora y Prestadora de Servicios, propiedad de la familia del funcionario, se le han pagado más de 27 millones de pesos producto de licitaciones y adjudicaciones directas del Estado.“La función es de la Contraloría del Estado, que tome las medidas respectivas y surja la acción respectiva. Está para vigilar las acciones internas de cada una de las entidades respectivas, es una función hoy por hoy de la Contraloría del Estado y eventualmente será función del Sistema Estatal Anticorrupción”, indicó Hernández Niebla.El coordinador del Grupo 21, Conrado Gaxiola Val, coincidió en que no se puede ser funcionario y proveedor del Gobierno.“No debe entregarse una licitación a quien tenga conflicto de intereses, máxime que está muy identificado ese conflicto”, manifestó.Preferentemente el funcionario tiene que renunciar al puesto, señaló, para poder ser proveedor del Gobierno.“Tiene que separar las cosas para que su actividad no se vea lesionada y a la comunidad le dé la seriedad y respeto que está esperando de los funcionarios”, manifestó.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Mario Escobedo Carignan, declaró que se debe analizar si está prohibido que un funcionario sea proveedor del Gobierno para el que trabaja.“Habrá que checar el dato y deslindar responsabilidades, si es algo que se puede llevar a cabo, no tiene ningún problema, siempre y cuando se haya llevado a cabo bajo las condiciones necesarias”, dijo.“En términos generales se oye inmoral, no sé si sea ilegal, habrá que ver la ley, no soy un conocedor de la ley y qué implica en la materia”, agregó.Juan Manuel Hernández, Presidente del CCSPE.Los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones, empleos o comisiones, estarán sujetos a las prohibiciones siguientes:VI.- Solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona dinero, objetos o servicios... o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado... y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.