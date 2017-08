¿Sabe usted que puede interponer una queja contra policías?

MEXICALI, Baja California(GH)

Un ciudadano debe aportar la mayor cantidad de elementos posibles al momento de presentar una queja contra un agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que haya cometido algún acto irregular para su procedencia.



La síndico procuradora Blanca Villaseñor Pimienta mencionó que una de las labores de la Sindicatura Municipal es atender las quejas ciudadanas contra los policías municipales.



Comentó que la queja se puede interponer directamente en la Sindicatura, en el segundo piso del Palacio Municipal, o en el área de Supervisión en la Comandancia Central ubicada sobre bulevar Anáhuac.



Agregó que también se tiene personal de la Sindicatura de manera permanente en la Subcomandancia de González Ortega, quienes pueden recibir las quejas ciudadanas contra los policías.



También pueden hacerse por escrito o verbalmente, donde el personal de Contraloría le tomará la declaración al ciudadano.



Dijo que otra manera de realizarla es por vía telefónica, marcando al 072 y posteriormente la opción 1, dirigida a atender este tipo de denuncias.



Puntualizó que la persona que vaya a interponer la queja debe de indicar el número de la patrulla y los apellidos de los agentes, o de no contar con los nombres, dar la descripción física del oficial.



También deben de indicar la hora y la zona o lugar donde ocurrió el suceso, para así poder revisar las rutas que seguían los agentes y dar con ellos.



No hay problema si no se sabe el nombre del agente, explicó, ya que la Sindicatura cuenta con una base de datos con las fotografías de los agentes para que la ciudadanía pueda identificarlos.



Otra opción que sirve como prueba es tener fotografías o video del acto señalado, hecho que se ha vuelto recurrente y ha servido para tener elementos suficientes para acreditar alguna situación.



Tampoco está de más tener testigos que quieran declarar acerca del hecho ilícito que se llevó a cabo, dijo.



Quejas pueden culminar en remoción



Villaseñor Pimienta comentó que las quejas hacia los agentes se dirigen específicamente a tres delitos: Abuso de autoridad, allanamiento de morada y cohecho.



Si existen los elementos suficientes para proceder contra un agente, el caso se turna a la Comisión de Honor y Justicia para su valoración y resolución.



En esta etapa, la queja puede resolverse de tres maneras: La primera es declarando improcedente la queja, lo que significa la absolución del oficial.



La segunda es la suspensión por 30 días al comprobarse el acto ilegal y la más grave es la remoción, que se da con los delitos de mayor impacto.