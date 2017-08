80% de madres no dan leche materna a bebés

MEXICALI, Baja California(GH)

Un 30% de los menores de 5 años tiene un retraso en su desarrollo debido a una desnutrición provocada por la falta de leche materna, ya que el 80% de las madres opta por no amamantarlos.



“Sólo el 20% de las mujeres decide alimentar a sus hijos con el seno materno exclusivo, esto habla del gran trabajo que tenemos pendiente”, comentó la coordinadora de la Promoción de la Salud, Sarahí García Flores.



Así lo reveló la Jurisdicción de Servicios de Salud durante una capacitación a su personal operativo, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que consta del 1 al 7 de agosto.



La doctora Sarahí García Flores explicó que los niños que no son amamantados se retrasan en su desarrollo físico y ritmo de crecimiento, no intelectual, situación que viene a la alza por el uso de fórmulas lácteas comerciales.



La principal causa por la que las madres no efectúan la lactancia, es por el tiempo que les absorbe, ya que gran parte trabaja, informó Rosa Camacho Inzunza, subjefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali.



Históricamente hubo tres etapas de la lactancia materna, en la primera hubo una indiferencia, a partir del siglo XX se desarrollan fórmulas lácteas, provocando que actualmente haya una disminución en su práctica, comentó Camacho.



Desde hace 30 años a través de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras organizaciones han promovido la lactancia materna por los beneficios que aporta científicamente comprobados, dijo.



“Dos de cada diez mujeres están amamantando a sus hijos, esto trae beneficios para ambos, como reducción en enfermedades respiratorias y digestivas, abastece de anticuerpos, reducción de peso a la madre y la posibilidad de padecer cáncer de ovario y de mama”, explicó la subjefa.



La doctora García comentó que hay desinformación en la población, por lo que exhortó a las futuras y actuales madres a capacitarse en la clínica de lactancia materna o en su Centro de Salud correspondiente.



Aclaró que la lactancia materna se recomienda hasta los cuatro años de edad, la OMS precisa que en los primeros de seis meses de vida al bebé se le debe de dar exclusivamente leche materna.



“A partir de los seis meses se pueden dar alimentos no lácteos, pero no se debe de interrumpir la lactancia; no todas las mujeres acceden a la lactancia materna, unas por desconocimiento otras porque lo consideran sin importancia”, añadió.



EN DATOS



•Desde hace 30 años a través de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otras organizaciones han promovido la lactancia materna por los beneficios que aporta científicamente comprobados.