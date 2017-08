Retan a Mexicali Resiste

MEXICALI, Baja California(GH)

Un reto a debatir sobre los impactos del agua en Mexicali con la instalación de la empresa cervecera fue emitido por la Célula 686 a Mexicali Resiste.



Guadalupe Villalobos Guerrero, ex presidente del Consejo Agropecuario de Baja California y Edgardo Silva, representante de la célula 686, afirmaron que Constellation Brands no acabaría con el agua de la ciudad.



“Ya basta de asustar a la gente que Mexicali se queda sin agua”, dijo Villalobos Guerrero.



“Estamos a favor del desarrollo económico de la ciudad, es mentira que se va a acabar el agua por llegar la empresa, sabemos que no se va a acabar el agua”, dijo Edgardo Silva.



Alejandro Rivera, abogado de Mexicali Resiste calificó la estrategia como una broma por parte de la Célula 686 y rechazaron debatir.



A través de un posicionamiento formal, el grupo afirmó que la empresa provocaría un ecocidio por salinización, fracturas, infertilidad en la tierra y derrumbes en impacto al Delta natural del Colorado.