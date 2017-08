Registran alza atípica en casos de diarrea

MEXICALI, Baja California(GH)

Usualmente hay un incremento del 30% en diarreas durante la temporada de calor, pero este 2017 presentó un 16% más de lo usual, reveló la jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Yoloxóchitl Gómez Martínez.



Este aumento suma un 46% dentro de la población general, es decir que los adultos son quienes están acudiendo en mayor medida a los Centros de Salud del Seguro Popular, que los mismos niños.



“Lo que sí se nos ha incrementado y se nos ha pasado poquito de lo esperado son las enfermedades diarreicas y no tanto en niños, se da más es la población general”, comentó la doctora.



Los padres suelen tener más cuidado con la alimentación de sus hijos, pero los adultos en general, suele alimentarse en la calle, ya que ambos padres están incorporados al ámbito laboral, provocando un mayor índice de diarreas.



“Lo que se hace en las familias es comer en la calle, desayunar de pasadita y sobre todo en lugares ambulantes sin condiciones para tener los alimentos con la suficiente higiene”, declaró.



Otra consecuencia de los sitios de comida rápida es el aumento en la población con sobrepeso y obesidad, lo que impacta directamente en las atenciones del Sector Salud, precisó.



“La dinámica familiar tan diferente a la de hace años donde el centro de la familia era la mamá es lo que ha provocado esta situación”, informó la experta en salud.



Dijo que dentro de la temporada de calor no han atendido a personas con mayores complicaciones, ya que las personas que acuden a los Centros de Salud tienen el hábito de cuidarse.



“No hemos canalizado a pacientes graves, quienes han muerto por calor en su mayoría son indigentes o vivían en una situación de abandono”, señaló Gómez.



“Quienes mueren son los que no tienen información y elementos o condiciones para poder evitarlo, es gente de la calle y sobretodo quienes tienen una adicción como alcoholismo”, aseveró.