Ganaron 'carro completo' aseguran morenistas de BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de que los candidatos presidenciales se declararon perdedores ante Andrés Manuel López Obrador, los candidatos Morenistas de Baja California se declararon ganadores como Senadores y Diputados Federales.



Sin embargo, el conteo de votos no ha concluido en la entidad, no obstante la candidata al Senado, Alejandra León Gastélum, declaró que habrá dos días de fiesta por la supuesta victoria.



Marina del Pilar Avila, señaló que hay respeto hacia los candidatos de otros partidos, no obstante aseguró que entra “Carro completo” de Morena a los diversos cargos públicos.