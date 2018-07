Ciudadanos que no estén en lista nominal no podrán votar

MEXICALI, Baja California(GH)

Los ciudadanos que no aparezcan en la lista nominal de las casillas electorales no podrán emitir su voto aunque tengan su credencial vigente, confirmó el vocal del Registro Federal de Electores de Baja California, Jorge Calderón León.



Tras las quejas de algunos ciudadanos, quienes señalan que no aparecen en la lista a pesar de que su credencial esta vigente, el vocal puntualizó que una de las razones de que esto suceda es que algunos ciudadanos iniciaron el trámite para reposición o cambio de domicilio, pero no fueron a recoger la nueva credencial.



A la hora de las votaciones, la credencial anterior al trámite realizado ya no es válida, por lo que no aparecen en la lista nominal.



Calderón León señaló que durante este proceso electoral se resguardaron 5 mil credenciales en este proceso electoral, que no fueron recogidas por los ciudadanos.



Tampoco están en lista nominal los ciudadanos que cometieron algún delito y un juez instruye que se les retiren los derechos políticos, pues al ser liberados tienen que hacer un nuevo trámite para obtener su credencial.



En el caso de que se de esta situación en la casilla, corresponde al presidente de la casilla registrar a estos ciudadanos.



"Lo que debe hacer el presidente de la casilla es registrarlos en un formato, para que después le demos una explicación al ciudadano" comentó.



Los ciudadanos inconformes por este hecho también pueden llamar a los números 01 800 433200 o directamente en la vocalía al 552 41 22, en donde se les explicará cual es su situación y porque no aparecen en la lista nominal.