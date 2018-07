Instalan el 77% de las casillas en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

El primer corte de la Junta Local Ejecutiva del INE señala la instalación del 77% de las casillas en el estado.



De acuerdo al vocal de Organización Electoral, Ezequiel Orozco, para el corte de las 11:30 de la mañana se había reportado la instalación de 3 mil 657 casillas electorales de las 4 mil 701 aprobadas.



El mayor porcentaje de boletas reportadas como instaladas lo tiene el distrito 08 de Tijuana con 29.32% y el de menor porcentaje es el distrito 04 también de Tijuana.



El siguiente corte se dará en punto de las 13:00 horas.



IRREGULARIDADES



En cuanto a las irregularidades registradas por el INE hasta el momento se encuentra el de la casilla 183 Básica y contigua de Ensenada, donde en un paquete de 558 boletas se encontraron 247 boletas correspondientes a la Ciudad de México.



Ante esto, el resto de las 311 boletas fueron repartidas entre ambas casillas.



En cuanto a los reportes de un supuesto robo en una casilla en Mexicali, la vocal del INE en Baja California Maria Luisa Flores Huerta afirmó que no tienen el reporte de dicho suceso.



“Aquí no hay ningún reporte oficial” indicó “para nosotros de momento eso sigue siendo un rumor, mientras no haya una fuente oficial que lo diga” señaló.