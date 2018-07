Denuncian algunas casillas sin abrir

MEXICALI, Baja California(GH)

Ciudadanos denuncian que las siguientes casillas se encuentran sin abrir hasta el momento:







- La casilla de la sección 0458 en la colonia Carbajal no se ha puesto.



- En la casilla en avenida España colonia Nacionalista no se ha instalado por falta de representantes.



- La colonia Voluntad, en la primaria tienen 1 hora intentando votar y aún no abren todas las casillas.







No dude en hacer uso de nuestras líneas de denuncia ciudadana: 686- 248-5552 vía whatsapp y 554-2470 línea directa.