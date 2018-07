El espíritu cívico se debe imperar en las elecciones: Obispo

MEXICALI, Baja California(GH)

A tempranas horas llegó para ejercer su voto el Obispo de la Diócesis de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, quien señaló este momento histórico, haciendo alusión a la educación y civilidad del pueblo bajacaliforniano.



El Obispo informó que este 1 de julio es histórico para México, al decidirse la trascendencia de un pueblo en donde se hará presente el mexicano no por las campañas, sino por su educación, espíritu cívico y sentimientos de participación ciudadana.



“Como bajacaliforniano veo un pueblo que no decide su voto con espíritu mediático, sí reflexiona su voto, cuando una comunidad lo reflexiona, la responsabilidad en los resultados se hace presente”, declaró el obispo, mientras esperaba en la fila de la casilla de la calle Zaragoza y calle “J”.



Destacó el espíritu de civilidad en Baja California, además del respeto en las campañas de los candidatos, aceptando que hubo algunos detalles pequeños, por ello llegó a votar con gusto.



Invitó a los ciudadanos a ejercer su voto de 8:00 am a 6:00 pm, para que nadie más tome la decisión de quien representará a la nación, haciendo valida la autoridad de cada uno de los ciudadanos.