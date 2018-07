Burócratas siguen en negociaciones para aumento salarial

MEXICALI, Baja California(GH)

La advertencia del Sindicato de Burócratas de realizar una huelga el 28 de junio en el Gobierno Estatal, de no cumplir las mejoras laborales, fue prorrogada debido a que se mantiene abierta una mesa de negociación.



El Sindicato de Burócratas estatal, exige que el Gobierno libere 200 plazas nuevas y que entregue los fondos a pensiones de Issstecali, el pasado 22 de junio, amenazaron con una huelga para el 28 de junio de no atenderlos.



El titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, explicó que el 26 de junio se estableció una mesa de conciliación donde el Sindicato de Burócratas y la Oficialía Mayor abrieron un diálogo de negociación de las peticiones.



Abordaron el pliego petitorio de 14 puntos expedido por los burócratas, en esta primera reunión se analizó cada exigencia, hasta el momento la mesa sigue abierta para llegar a su resolución.



“Hay un calendario de acuerdos, no se han cerrado las negociaciones, el sindicato puso el tema en la mesa y será revisado por la Oficialía Mayor, el asunto no está cerrado, no podemos decir sí se va a dar o no”, argumentó.



La huelga se planteó para el pasado 28 de junio, sin embargo a través de la Junta de Conciliación, lograron inhibir las amenazas que vendrían a causar afectaciones en la operatividad de la dependencia estatal.



“Gracias a la mesa que se estableció el día 26, el paro se prorrogó, queda pendiente hasta el avance de la resolución de esos 14 puntos, no hubo paro hasta el momento”, argumentó. Rueda reconoció que hay buena voluntad, disposición y apertura en beneficio de la tranquilidad de todos los trabajadores del Gobierno del Estado.



No obstante el Gobierno del Estado ha venido promoviendo el programa de “Reingeniería”, que busca reducir la nómina.