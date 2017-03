Cucapás podrán comercializar sin problema Curvina: Semarnat

MEXICALI, Baja California(GH)

Los Cucapás no requieren de un manifiesto de impacto ambiental para disponer de la curvina que capturen, por lo que podrán comercializarlo sin problemas en las próximas mareas.Esta tarde se celebró una reunión entre los representantes de la etnia Cucapá y el delegado de la Semarnat en Baja California, Alfonso Blancafort Camarena.Tras casi 3 horas de diálogo, se firmó un oficio donde la Semarnat señalaba que los cucapás no requerían de ningún manifiesto de impacto ambiental por su condición de grupo étnico.Blancafort Camarena comentó que la reunión fue a petición de la etnia.Para que quedara constancia, tanto la autoridad federal como los representantes de la etnia firmaron un documento que señalaba que los Cucapás no requerían de este manifiesto para movilizar el pescado.En el documento se da la instrucción de informar a Conapesca, Profepa y demás autoridades federales involucradas sobre la condición de excepción en la que se encuentra la comunidad Cucapá.Con ello, la etnia puede realizar las actividades de pesca en la reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California.Las líderes de las sociedades cooperativas de la etnia indígena, Juana Aguilar González, Hilda Hurtado Valenzuela y Susana Sáez González firmaron el documento.