Inició operativo para detectar mariscos insalubres

MEXICALI, Baja California(GH)

La cuaresma se caracteriza por un aumento del consumo de alimentos provenientes del mar, la Dirección Contra Riesgos Sanitarios, inició un operativo con el fin de detectar mariscos insalublres en los centros de distribución.



El director de la institución, Leopoldo Jiménez Sánchez, precisó que no se han detectado pescaderías que tengan productos que arriesguen la salud pública, por lo que no hay razón para alarmarse.



Si va a comprar mariscos, recomendó poner atención en que el pescado no tenga los ojos hundidos, las escamas no deben de separarse fácilmente, las agallas deben tener un color rojo, la viscosidad no debe ser excesiva y procurar que su olor no sea de descomposición.



La almeja, ostiones y todo los mariscos de concha, si se compra entera no debe de estar abierta, si se toca y se queda abierta, el animal ya murió, es decir que hay un proceso de descomposición, si se cierra es un producto seguro.