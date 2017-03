Anuncian bloqueo simbólico en La Rosita por parte del FCM

MEXICALI, Baja California(GH)

El Frente Cívico Mexicalense anunció un bloqueo simbólico en las instalaciones de La Rosita, planta de distribución de gasolina de PEMEX para el próximo 18 de marzo.



Sergio Tamai Quintero y Sergio Tamai García explicaron que la toma es de continuidad contra los gasolinazos, que no presenta avances en la entidad.



Tamai García explicó que el pasado 15 de febrero tomó las instalaciones de Palacio Federal y al día siguiente se liberaron bajo acuerdo de permanecer un plantón pero apertura de diálogo con el gobierno federal.



Durante los 24 días que permaneció el plantón, se realizó un diálogo con Francisco Yáñez Centeno, subsecretario de gobernación para atención a organizaciones sociales, quien recibió el pliego petitorio.



“Pero desde entonces no ha habido diálogo, donde se acordó que buscarían el esquema de reducir el precio del combustible valores como se encontraba en diciembre del año pasado, pero no ha habido avances”, dijo Tamai Quintero.