Canaco reprueba suspension de obra de Constellations Brands

MEXICALI, Baja California(GH)

El sector comerciante reprobó la suspensión temporal de la obra de la empresa cervecera Constellation Brands porque impacta a los empleos, enfatizó José Manuel Hurtado Montaño.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali, afirmó no estar de acuerdo con detener la obra porque necesidad de mano de obra en la ciudad.



“Nos inclinamos a que haya empleo y trabajo, en Mexicali necesitamos más inversiones, que confíen en Mexicali, poner de nuestra parte para que vengan inversiones y no alejarlos…”



“Sino cuando vamos a avanzar Mexicali como industria, necesitamos atraer inversiones, no que se vayan”, dijo.