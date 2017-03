CCE en desacuerdo de suspensión temporal a cervecera

MEXICALI, Baja California(GH)

Un rechazo al exhorto de suspender temporalmente la obra de Constellation Brands fue emitido por Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



“No estamos de acuerdo que hayan cerrado la construcción, si se va a revisar, no se tiene que parar la construcción”, enfatizó.



Además agregó que la empresa internacional no se arriesgaría a tener faltantes de licencias o permisos.



“Más vale que tengan todo en orden y que se revise a fondo, que presente –Constellation Brands- los permisos y si no los tiene que se aplique la ley”, dijo.



Desde hace tres meses, los inversionistas mantienen la atención en Mexicali, explicó, para saber qué sucederá con la empresa cervecera.