Despiden Carnaval de ensenada más de 80 mil en desfile

ENSENADA, Baja California(GH)

Más de 80 mil personas se reunieron para ver pasar el último desfile del Carnaval 2017 “Orígenes e identidad”, en el que disfrutaron de la música y los bailes.



El clima favoreció a ensenadenses y organizadores, pues el día soleado permitió admirar con mayor detalle el brillo y las sonrisas de la Corte Real, encabezada por Adriana I.



Como cada desfile, la alegría de las quince comparsas que participaron contagió a los porteños, quienes se movían también al ritmo de la música de cada grupo de baile.



Los carros alegóricos hicieron referencia a los puntos más emblemáticos del puerto, así como a su naturaleza característica.



Tanto niños como adultos no perdieron la oportunidad de aventar huevos con confeti o pedir la bolsita con el colorido papel.



“Me pareció muy alegre, hace mucho que no venía y vi muchos carros; la última vez que vine no desfilaron tantos”, dijo Miguel Carrillo.



El carro de PERIÓDICO FRONTERA fue uno de los que hicieron reír más a los asistentes por las ocurrencias que Pancho, la mascota oficial del equipo de beisbol Marineros de Ensenada, tuvo durante el trayecto.



El último desfile comenzó a las 14:00 horas y recorrió todo el bulevar Costero, desde la avenida Teniente Azueta hasta el templete principal de la zona de festejos, en Playa Hermosa.



Destacó la participación de Melissa Méndez, quien fuera Reina Infantil del Carnaval 2011 y que ahora participó como Mariscal Juvenil; además de dos carros alegóricos de la colonia Popular 1, que año con año participan.



Entre las bondades que se resaltaron durante el desfile, estuvo la presencia de “monjes” que hablaban de las cualidades de la ciudad, entre ellas el vino.



“Muy bonito, me encantó, nos divertimos; muchas comparsas, apoyaron mucho de darle a la gente, todo muy ordenado”, apuntó Raquel Bárcenas, quien presenció el desfile.