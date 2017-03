Arriesgan obra millonaria, dice De Hoyos Walther

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sector Empresarial se opuso rotundamente a la suspensión temporal de la obra de Constellation Brands porque existe alta posibilidad de perderse la inversión e impactaría negativamente a Baja California.



Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que en el mundo las economías se disputan las inversiones y en Mexicali ponen en riesgo la obra millonaria de la empresa cervecera.



“Es increíble que por acciones de casa estemos ante un riesgo real, inminente de que la más importante inversión de los últimos 30 ó 35 años pueda irse de la ciudad, es un riesgo real…”.



“Me parece que las autoridades no están entendiendo la gravedad del mismo, el daño más grande es el daño reputacional de Mexicali a futuras inversiones, si la inversión en proceso se suspende o se termina, no lo vamos a superar en otras tres décadas”, expresó.



De Hoyos Walther emitió un llamado a los actores políticos y autoridades a entender la magnitud del daño que ocasionan a la ciudad.



“Debemos hacer lo necesario para que el grave riesgo a la ciudad no se vuelva una realidad, porque nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo que estaba a nuestro alcance”, puntualizó.



Además afirmó que todo el proceso se ha mantenido bajo un ambiente de “sospechosismo e incredulidad”.



“Cuando en una región la corrupción se vuelve cotidiana y las autoridades no son el mejor testimonio de ética en su proceder, cuando las obras públicas y licitaciones son señaladas y en lo público son señaladas manchadas de corrupción, ese cáncer de falta de credibilidad nos llega a todos y seguramente en buena medida es lo que ha ocurrido en esta ocasión”, afirmó.