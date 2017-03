Perder inversión, mensaje negativo al mundo: Index

MEXICALI, Baja California(GH)

Salvador Maese Barraza, presidente de Index Mexicali afirmó que hay un riesgo de perder la inversión de la empresa cervecera y sería un mensaje negativo al mundo de parte de México.



“Ya hay problemas para atraer inversiones en Baja California y el 80% de los proyectos de parques industriales están detenidos por la actual especulación en tema de Constellation Brands”, afirmó.



La suspensión temporal de diez días, explicó, es ilógica porque la empresa lleva seis meses en construcción y dicha revisión debió haberse realizado con antelación.



“Yo creo que sí se revisó, pero el clamor de la sociedad y el Ayuntamiento dan cabida a esa pausa, pero si no se logra la inversión el mensaje al mundo es de que aquí no hay lugar para atraer grandes inversiones y eso afectará a la ciudad”, sentenció.



Proyecto hermético



Alfredo Gómez Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción (CMIC) afirmó que no es atractivo para el sector la obra de Constellation, pero que están en contra de la inversión.



Explicó que el proyecto fue hermético desde un comienzo.



“No se conocieron las reglas de operación, proyecto, ni etapas, cuando salieron las invitaciones, los agremiados no estuvieron preparados para cumplir con las normas de construcción que pidieron…”.



“Lo vemos mal por parte del Gobierno, de la Secretaría de Economía y de Constellation, porque no supimos con anticipación las reglas de operación, nunca hubo intención ni del gobierno, del Estado, ni de la empresa por incluirnos”, dijo.



El presidente de CMIC señaló que hay expresiones de corrupción en la compra de terrenos, compra de agua y del acueducto.



“CMIC había anunciado que la obra venia amañada, estamos a favor de las inversiones, del desarrollo del Estado, pero no estamos a favor de cómo se han manejado las cosas…”.



“Si se va a detener 10 días, lo veo bien, que se revisen los permisos que deben de tener y ver dónde esta parada Constellation y exhiban los permisos”, enfatizó.