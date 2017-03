Inicia a partir de hoy temporada de Cuaresma

MEXICALI, Baja California(GH)

Hoy inicia con la imposición de ceniza el periodo de Cuaresma según el calendario eclesiástico de la iglesia Católica.



Ante esto el padre Ángel Rogelio Izaguirre Miranda, encargado de la Catedral de Mexicali, Nuestra Señora de Guadalupe, invita a la comunidad mexicalenses acudir a la comprometerse como lo hizo Jesús en el desierto.



“Vamos a tomar el texto de San Marcos donde nos recuerda cómo Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, rodeado de tentaciones por el demonio, del poder, de tener y del ser”.



“Jesús siendo plenamente hombre y plenamente Dios, nos enseña a no huir de las tentaciones sino a vencerlas que es lo más difícil”, compartió el párroco.



La ceniza nos recuerda con una de las frases del antigüo testamento que ‘polvo eres y en polvo te convertirás’.



“Frase que nos ayuda a recordar que somos frágiles, nos ayuda a recordar la humildad y que tenemos un límite, que no somos Dios”, explicó el padre.



“Tomando este signo mostramos como arrepentirnos desde el interior y recordar la misericordia de Dios, que en cuanto estamos arrepentidos él aprovecha para llenarnos de perdón y regresarnos la libertad, la paz, la alegría, el descanso y la seguridad de que nos vamos a salvar Gracias a Él”, agregó.



Por eso invitó a la comunidad católica de nuestra ciudad a la toma de ceniza, la cual se estará imponiendo al finalizar cada celebración de la Santa Misa, a partir de las 07:00 horas de hoy miércoles hasta las 20:00 horas.



Además en cada comunidad, parroquia, iglesia y capilla, que esté un sacerdote encomendado va estar imponiendo ceniza, por lo que exhortó a no dejar de asistir e iniciar la cuaresma debidamente.



Semana santa



De acuerdo al calendario eclesiástico, el Domingo de Ramos será el próximo 9 de Abril. cuando empieza la Semana Santa.



El Miércoles Santo será el 12 de abril, el Jueves Santo el 14, el Viernes Santo el 14.



El Sábado de Gloria es el 15 de abril y el Domingo de Resurrección el día 16 de abril.