Sugiere Tapia Landeros reforestar la región con especies nativas

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de las iniciativas ciudadanas para reforestar Mexicali con especies extranjeras como el árbol kiri, el experto en derecho ambiental, Alberto Tapia Landeros, señaló que es aplaudible la intención pero hay que fomentar la reforestación nativa.



Tapia señaló que en caso de traer especies extranjeras es necesario estudiar cuata agua requieren y experimentar en sitios como el bosque de la ciudad, para saber si son más los beneficios o afectaciones.



Precisó que la tendencia en todo el mundo es reforestar con los árboles propios de la región, por eso en Mexicali se recomiendan especies como el álamo, el sauce, el mezquite y el palo verde, que lucen y no necesitan agua.



“Si el árbol kiri es un árbol tropical, forzosamente va a requerir mucho agua, la cual está en crisis y en pleito por el tema de la cervecería, no obstante a eso, en Mexicali la mitad de los árboles son eucaliptos, son de Australia y requieren mucha agua”, declaró.



Aceptó que es una buena intensión reforestar, pero se necesita investigar el consumo del agua y el impacto ambiental por el riesgo de que se trajera algún hongo o insecto, con los árboles, siempre y cuando no sean semilla.



“En la época de Milton Castellanos, compró un lote muy grande de olmos, se plantaron en el Río Nuevo, fue una inversión tirada a la basura porque trajeron una plaga que acabó con los olmos”, aseveró.



Esa acción de traer plantas debe darse con más detenimiento, enfatizó, además que ahora con las modificaciones de la ley, se pide un manifiesto de impacto ambiental, si se hace la plantación en un predio público.



Deben de estudiar el caso con los botánicos y jardineros, para ver como se da el árbol, con un tipo de consejo municipal forestal, precisó que se podría poner el árbol kiri en el bosque de la ciudad y ver como se desarrolla sin agua y con agua.



Además exhortó a la comunidad que desea plantar un árbol revisar los catálogos de la Comisión Nacional de Forestación, para ver que árboles son recomendables, sobre todo por la crisis del agua.



“De acuerdo a las normas ambientales internacionales estamos en déficit de áreas verdes, cada vez que arranca un Ayuntamiento lo prometen pero no han cumplido con la norma que deriva en la calidad de vida”, señaló.



Por lo que reconoció que propuestas como la del joven Gustavo Rodríguez, que donó las semillas para su estudio son de reconocerse, sin embargo falta una mayor participación y preocupación por parte de las organizaciones gubernamentales.