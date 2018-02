Llevan a tigre de sl a zoológico

MEXICALI, Baja California(GH)

El tigre “Porfirio” fue trasladado de San Luis Río Colo- rado al Bosque de Mexicali por orden de la Procuraduría General de la República, explicó José Luis García Chavira.



Con bajo peso y una lesión en la punta de la cola, el tigre fue decomisado de un encierro en jaula en un domicilio en la vecina ciudad, con antecedente de lesionar a un perro.



Aparentemente el tigre estaba en una propiedad de Raúl Julia Levy, hijo del actor Raúl Julia, quien al no estar presente en su domicilio y no acreditar en primera instancia la propiedad del animal, se ordenó el cateo.



Por la noche del martes fue trasladado el tigre y por la mañana fue colocado en un espacio con sombra, agua y alimentación en el Bosque y Zoológico de Mexicali.



García Chavira explicó que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmaron la identificación del tigre “Porfirio” que era conocido también como “Prince”. Además por estar en investigación de la legítima procedencia, el animal no estará en exhibición.



Durante el traslado y en medio del operativo, el tigre se mostró estresado, pero en condiciones estables de salud. Porfirio fue colocado en una jaula amplia junto a la de Olivia, la tigresa que existe en el Bosque.