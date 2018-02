Definen hoy cargos a los manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras más de seis horas de audiencia que incluyeron cuatro testimonios y presentación de pruebas y videos, la juez de Control que lleva el caso de los cuatro manifestantes acusados de los delitos de daños y motín, declaró un receso para volver a la audiencia este jueves a las 08:00 horas.



Este miércoles desde las 11:00 horas se llevó a cabo la reanudación de la audiencia de vinculación a proceso en contra de cuatro integrantes de Mexicali Resiste, acusados de los daños a las puertas de cristal del recinto legislativo el pasado 13 de septiembre.



Los cuatro imputados permanecen sin medidas cautelares, por lo que han acudido a las audiencias de manera voluntaria, apercibidos que, de no hacerlo, pueden liberar órdenes de aprehensión en su contra para hacerlos comparecer.



En esta causa penal 0056/2018, figuran como imputados María Elena Ferrer Amarillas, Ramona de la Paz Castro González, Jorge Benítez López y Francisco Armando Contreras Zambrano, a quienes la fiscalía señala de utilizar piedras para romper la puerta de cristal del Congreso e ingresar por la fuerza.



PRESENTAN A TESTIGOS



La Defensa, encabezada por Fernando Rosales Figueroa, presentó a cuatro testigos de los hechos: Arturo Ladrón de Guevara Llaguno, Martha Pérez, Héctor Palacios y Jesús Galaz Duarte.



Los cuatro ratificaron algunos puntos de la Fiscalía, incluso una de ellas señaló a dos de las imputadas de haber roto la puerta de cristal y a los otros dos de haber estado en el lugar y hora de los hechos.



Uno de ellos fue especialmente señalado por la Fiscalía, pues dijo no recordar a las personas que rompieron el cristal, pues se presentó un video donde se le ve al testigo frente a los imputados el día de los hechos, cuando la puerta del Congreso es rota por los manifestantes.



“Nosotros nos presentamos de manera respetuosa, como siempre nos hemos comportado, incluso les pedí un minuto de silencio a los diputados por el aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”, señaló el testigo Arturo Ladrón de Guevara Llaguno.



A otro testigo, Héctor Palacios, que dijo ser fotógrafo de quinceañeras, la Fiscalía le cuestionó sobre las personas que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el altercado y señaló a dos de los imputados, y respondió a una pregunta de la fiscal, que había tomado “pocas fotos” porque no había una historia, asimismo, que no recordaba bien cuántos manifestantes vio al interior y exterior del Congreso.



Si bien todos ellos coincidieron en que no se detuvieron los trabajos en el Congreso a pesar de lo ocurrido, la Fiscalía sostuvo que a causa de estos hechos, se canceló una sesión ordinaria de los diputados, lo que dijo, encuadra en lo que el Código Penal establece como motín.



LOS DAÑOS



Respecto a los daños, la Fiscalía presentó tres facturas de los gastos de reposición de las puertas y cancelería, con costo total de 25 mil 782 pesos, y hasta ese momento de la audiencia, no se ha hablado de llegar a un acuerdo reparatorio.



La lectura de este antecedente de investigación provocó una serie de comentarios entre los presentes, lo que derivó en un segundo llamado al orden por parte de la juez, pues en una ocasión anterior, se escucharon varias risas cuando la fiscal cuestionó a una testigo si era dirigente del grupo Mexicali Resiste.



NO CUMPLIÓ SU PALABRA



Como prueba, la Defensa presentó un escrito con el logo de la 22 Legislatura, signado por el entonces presidente del Congreso, Benjamín Gómez García, así como un video cuando esto ocurre, en el que se establece que “por esta ocasión, no interpondrán acciones jurídicas”.



Sin embargo, la Fiscalía argumentó que carece de valor para la investigación, pues se trata de un acuerdo con el diputado en lo particular y que eso no da “facultades para cometer ilícitos”, y que por ello se debe de vincular a proceso, además de no tener un sello oficial del Congreso.



El coordinador jurídico del Congreso fue quien presentó la denuncia, quien igualmente aparece en el video como testigo de la firma de este acuerdo entre el diputado y una comitiva de manifestantes, donde acordaron no ejercer acciones jurídicas.



Sin embargo, la denuncia se presentó y se ratificó el 29 de noviembre de 2017, casi un mes y medio después de ocurridos los hechos.



EN ESPERA



Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía, la juez determinó otorgar un receso para que los presentes, incluidos los imputados, pudieran descansar y comer, pues la audiencia se prolongó por casi seis horas.



La determinación de la juez de Control, Cenaida Tafolla, se dará este jueves a las 08:00 horas en la Sala 8 del Centro de Justicia de Calle Sur, en la que dictará si son vinculados o no a un proceso penal.