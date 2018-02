Continuará revisión de la tarifa de luz durante febrero y marzo

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante los próximos meses, la Comisión Reguladora de Energía revisará las fórmulas para definir una tarifa eléctrica industrial para Baja California. El presidente de Asociación de Maquiladoras de Mexicali (Index), Salvador Maese Barraza, señaló que se estarían haciendo revisiones mensuales de las tarifas energéticas, buscando un ajuste en el que se logre la competitividad deseada.



Por el periodo que duren estas mesas de análisis, la Comisión Federal de Electricidad no interrumpirá el servicio a las empresas. “Las mesas técnicas son por rondas, ahorita vamos a la segunda ronda”, explicó Maese Barraza, “ellos ya tenían previsto que durante enero, febrero y marzo iban a estar revisando las fórmulas, y bueno vamos caminando”.



El subsecretario de Desarrollo Económico del Estado, Alfredo Babún Villarreal, aseguró que al momento se han realizado acuerdos muy importantes que pasarán al pleno de la Comisión Reguladora de Energía para su aprobación, por lo que próximamente se espera poder concluir las negociaciones.



Según lo que señaló Maese Barraza, a pesar del avance que se ha tenido en las mesas de negociación, todavía no se ha llegado a un acuerdo que resulte aceptable para la industria. “Con todas estas negociaciones llevamos un gran avance, podemos decir que llevamos un 15 ó 20%, pero no estamos conformes”, indicó, “todavía ese número no es aceptado por la industria maquiladora y manufacturera, tenemos que llegar a un número que nos dé visibilidad a tener una planeación financiera correcta”.



Este 15 ó 20% de incremento representa un incremento en comparación a la tarifa de noviembre del año pasado, sin embargo, el costo del consumo dependerá mucho del tipo de trabajo que realice cada una de las empresas.



Sobre los recibos refacturados que Comisión Federal de Electricidad emitiría para las empresas bajacalifornianas, el presidente de la Asociación de Maquiladoras señaló que alrededor del 90% de las industrias ya recibieron las facturas corregidas, que ya se están liquidando.



En el caso de las empresas que pagaron el recibo original emitido en diciembre, éstas recibirán un crédito al que se abonará la diferencia, aunque no se reportan muchos casos.



“El tema más fundamental va a ser como se va a facturar el mes de enero, que ahorita nos acaba de informar el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, esas facturas se deben facturar el día de mañana porque ya cerró el mes”, dijo.



Sin embargo, añadió Maese, estas facturas esperarán a la revisión de los nuevos factores negociados con la Comisión Reguladora de Energía, por lo que se espera su emisión en los próximos días.