Preside panista García Dworak Congreso local

MEXICALI, Baja California(GH)

El nuevo presidente elegido de la mesa directiva del Congreso del Estado es el diputado panista Ignacio García Dworak.La planilla incluye como vicepresidente a la diputada del PRD Rocío López Gorosave, y como secretaria Blanca Patricia Ríos López, diputada por el PRI.En el cargo de prosecretario a la diputada del PT Claudia Agatón Muñiz y como secretaria escrutador a la legisladora Eva María Vázquez Hernández del PAN.La nueva mesa directiva estará en funciones del 1 de febrero al 31 de mayo del 2017.La designación de Ignacio García Dworak fue por imposición y sin consenso previo, afirmaron diputados de los partidos PES, PBC y Morena.El diputado Luis Moreno Hernández afirmó que fue imposición por negociación entre el PRI y el PAN.Durante la votación, el diputado de Morena, Catalino Zavala Márquez, expresó en el pleno que su votación fue en contra porque no hubo consenso previo.De igual forma el diputado Jorge Eugenio Núñez, del PBC, expresó que no hubo acuerdo previo y que es cuestionable que tras los hechos recientes, repita el PAN la mesa directiva.El diputado Moreno Hernández explicó que es ilegal que un partido político repita en la presidencia de la mesa directiva del Congreso.Por ese motivo, dijo, cualquier acto que realicen estará viciado de origen y será nulo.La diputada del PT Claudia Josefina Agatón Muñiz es la nueva presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la 22 legislatura.La designación fue por consenso de las ocho fuerzas políticas que integran el poder legislativo que incluye al PAN, PRI, PRD.Así como Morena, PBC, Movimiento Ciudadano , PES y el PT.La nueva mesa directiva y Jucopo al cierre de la edición, anunciaron que sesionarían a las 00:01 horas de hoy para entrar en vigor por acuerdo de ley.Tras discusión y confusiones entre diputados, se presentó una moción suspensiva para retirar el dictamen de la ratificación del magistrado supernumerario Roberto Vidrio Rodríguez.Quien debía ser ratificado para reelegirse como magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.Primero votaron a favor por mayoría la ratificación para un segundo periodo de seis años, avalado por el PRI, PAN y PRD.Pero el diputado Luis Moreno del PES explicó que la sentencia del juicio de amparo emitido por el juez Quinto de Distrito no era sentencia obligatoria por lo cual solicitó que el dictamen fiera turnada a comisiones.El diputado Andrés de la Rosa Anaya propuso la moción suspensiva y fue votada por unanimidad, por lo cual queda pendiente la determinación de la ratificación.