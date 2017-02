Intensificará Cespm cobro a morosos

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la falta del incremento a la tarifa que significaba un recurso para abatir el atraso en infraestructura, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), implementarán acciones intensas en el cobro a usuarios morosos.



El director de Cespm, Francisco Javier Paredes, externó que la principal afectación por la falta de un aumento en la tarifa es que no tienen el presupuesto para realizar las reposiciones de tramos de infraestructura muy longeva.



Otra medida dijo es que serán más eficientes para abatir el déficit que arrastra la Cespm, pues a pesar de que no hay incrementos de tarifas han podido mantener el sistema, comentó el director.



Precisó el dirigente de la paraestatal, que requieren una inversión millonaria para los tramos que siguen operando con muchas dificultades en la ciudad de Mexicali.



“Vamos a seguir insistiendo en eso, que todos los usuarios que tengan un adeudo de agua, nos paguen, de hecho hacemos un llamado para que realicen el pago anual”, comentó Paredes.



Dijo que está funcionando muy bien la estrategia del pago anual, pues tienen números superiores a los del año 2016, por lo que invitó a la población a que utilicen esta modalidad de pago que les brinda el 12% de descuento hasta el mes de febrero.



Precisó que esto ayudaría a que sigan manteniendo las líneas de la Cespm, aunque no se descarta que sea un panorama adverso, pues siguen trabajando con un ingreso insuficiente para las necesidades.



Reinicia instalación de reductores



Para este mes de febrero reinician la instalación de reductores a los usuarios morosos, lo que permitiría la recuperación del adeudo, ya que mucha gente de Mexicali no quiere ver interrumpido su servicio de agua, declaró Paredes.



“De repente como que la gente no le da mucha importancia al recibo del agua pero cuando llegan a instalarle el reductor inmediatamente se regularizan”, señaló el director estatal.



El 70% de la gente a la que se le instala el reductor acude a regularizar su adeudo en los siguientes días, por lo que el otro 30% debe estar conformado por personas que duran más tiempo con el reductor de agua.



La instalación de los reductores se había detenido en el mes de enero para darle tiempo a los usuarios de regularizarse y aprovechar el descuento del pago anual, también es un periodo de gracia para que la Cespm se organice.



Reiteró que los grandes deudores de agua son el Ayuntamiento de Mexicali y la Universidad Autónoma de Baja California, mientras que el 50% de la cartera vencida corresponde al usuario doméstico que asciende a 200 millones de pesos.