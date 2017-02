Buscan en la cannabis una opción para Kennet

MEXICALI, Baja California(GH)

Un tratamiento con aceite de cannabidiol, elaborado a base de la cannabis sativa o mariguana, es lo que podría cambiar la vida a Kennet, quien desde que tiene un año de edad padece de parálisis cerebral y de severas convulsiones.



Su caso, revelado en las páginas de LA CRÓNICA desde 2015, ha avanzado sin que hasta el momento no encuentre una opción para mejorar su calidad de vida, pero hoy sus padres encontraron como opción el tratamiento con aceite de cannabis.



A la edad de un año, Kennet tragó por accidente un frijol crudo que lo asfixió, y a pesar de que en un consultorio lo declararon muerto, su madre lo llevó a otra clínica, donde lo reanimaron, pero con la afectación de la parálisis cerebral.



Las convulsiones han aumentado con el tiempo y los medicamentos anticonvulsivos que utiliza cada vez tienen menos efecto en su organismo y le han afectado paulatinamente hígado y riñones.



Su madre, Artemiza Hernández García, supo del tratamiento con el aceite de cannabis con otros padres de familia que llevan a sus hijos al CRIT de Tijuana, donde Kennet recibe terapias para recuperar parcialmente su movilidad.



El tratamiento con este aceite promete aliviar las convulsiones que afectan a Kennet día y noche, a través de los efectos que el cannabis tiene en el sistema nervioso; sin embargo, su familia tiene un reto con los recursos que necesita.



El próximo 22 de febrero tiene la primera cita en la Ciudad de México para que le puedan realizar una evaluación a Kennet con un neurólogo pediatra, Eduardo Barragán.



Sin embargo, los costos de atención, traslado y muy probablemente el primer suministro del medicamento, asciende a más de 61 mil pesos.



“Tan sólo los frascos con este aceite los venden en 400 dólares cada uno, y con la fecha encima no sabemos si podremos juntar ese dinero”, explicó Artemiza, mamá de Kennet.



Su familia está solicitando el apoyo de la ciudadanía para aminorar el peso de los gastos pues su condición socioeconómica ha limitado su capacidad para poder costear el viaje y tratamiento.



Cualquier donación en efectivo es recibida en la cuenta de tarjeta Bancomer no. 4152-3131-3443-1126, al igual que en su domicilio, en la colonia El Robledo.



Cualquier información sobre el caso, su madre atiende personalmente a los donantes en el teléfono 6861 31 0696.



Con esta nueva oportunidad de tratamiento, su familia espera mejorar la calidad de vida del pequeño Kennet, quien ya cumplió 6 años.