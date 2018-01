Lanzará línea de maquillaje vegana

MEXICALI, Baja California(GH)

El mundo de la cocina, la gastronomía y el interés de crear conciencia en nuestra alimentación y estilo de vida ahora a sembrado en Natalia Delgado un nuevo objetivo: una línea de maquillaje 100% vegana.



La chef mexicalense reconocida mundialmente, Natalia Delgado, lanzará una línea de maquillaje vegano en el 2018, acompañado de muchos proyectos relacionados con éste estilo de vida.



En entrevista para este diario, la cachanilla habló sobre como alternará su tiempo en la televisión nacional con este lanzamiento, el cual tendrá toda su atención.



Natalia Delgado, actualmente forma parte del programa ‘Sale el Sol’ de Imagen Televisión, al lado de Luz María Zetina, Mauricio Barcelata, Carlos Arenas, Paulina Mercado y Roberto Carlo, donde es la encargada de la sección de cocina.



La línea de maquillaje vendrá acompañada de una serie de proyectos alternos, como un canal de youtube, así como productos de limpieza orgánicos y una app digital, que contendrá todo el contenido, entre otras cosas.



“Ya todo mundo tiene más conciencia, ya lo que compramos, lo que buscamos, leemos el ingrediente, sabemos que los petróleos, los conservadores, los químicos, los antibióticos, nos dañan…”.



“Decidimos aliarnos y hacer una fortaleza de esta nueva tendencia, que para mí es un estilo de vida, pero es una tendencia fuerte en Europa del Norte… y queremos ser en México las primeras.



La chef destacó que todos los productos son ecológicos, que no están probados en animales y diseñados para ella.



Además que toda la tecnología de las apps y la línea cosmética son de empresas de Mexicali.



“Queremos llegar a una formula perfecta entre natural y que resulte, que sea como esas marcas que queremos ponernos de noche y de día, que haya colores naturales e intensos y se logran muy fácilmente con pigmentos naturales”, comentó.



Desde hace dos años que Natalia se especializa en la C cocina vegana ha buscado la forma de incorporar este estilo de vida a la cocina mexicana, con la intención de ser más concientes en lo que consumimos en el país, por lo que este nuevo proyecto integral de salud viene a sumarse a ese objetivo y responsabilidad como chef mexicana.



La línea de maquillaje, la app y la venta de productos de limpieza ecológicos, aún no tiene una fecha específca de lanzamiento, sin embargo lo seguro es que saldrá a la luz el próximo 2018.



Canal de Youtube:

Chef Natalia Delgado

El proyecto saldrá en el 2018

Experta en la cocina vegana desde hace 2 años



EN CORTO COCINA PARA LA REALEZA



Natalia Delgado no sólo cuenta con el reconocimiento Star Diamond Award, sino que también ha cocinado para la realeza italiana.



Durante su estadía en La Toscana, mientras realizaba su master Food and Wine, fue invitada para cocinar a la princesa María Gabriela de Saboya, la hija del último rey de Italia en Ibiza.



Después de la primera vez hace dos años, la chef fue invitada nuevamente el verano pasado, por lo que se quedará como su chef de verano.