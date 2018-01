Nacen 4 bebés en las primeras horas de Año Nuevo

MEXICALI, Baja California(GH)

Martha Patricia fue la primera bebé del año que nació a las 1:15 horas con un peso de 3.4 kilogramos y llegó a la vida en el Hospital Materno Infantil.



Con lo cual Marisol Vázquez Parrilla se convirtió en madre por primera vez y es residente en San Felipe.



“Me siento muy emocionada y que no me la creo, sentí mucha emoción, alegría y nervios al verla”, comentó Marisol.



Nicolle pesó 2.4 kilogramos y fue el regalo de año nuevo para Francis Yajaira quien no esperaba dar a luz en vísperas de año nuevo.



