Dan ayuda para despedir el año

MEXICALI, Baja California(GH)

En la víspera de año nuevo un hombre indigente acudió a recibir comida gratis, pero al ver a su compañero en silla de ruedas no podía subir la banqueta, se detuvo, regresó y ambos llegaron por alimento.



Otro hombre también fue por su comida pero pidió un emparedado extra porque su compañero regresaba de trabajar hasta después de mediodía, recibió el alimento y el de su amigo lo guardó en una pequeña bolsa.



Esas historias de solidaridad se replicaron durante la mañana del 31 de diciembre, donde algunas personas por voluntad propia acudieron al parque Niños Héroes a llevar comida a los migrantes e indigentes.



La familia Rodríguez Valadez preparó emparedados y compró agua embotellada para acudir a repartirla.



Acompañados de sus dos pequeños hijos, y dos amigas que vinieron de Tijuana, destinaron la mañana a repartir el alimento. “Nunca me había tocado estar repartiendo, es bonito ayudar, está chilo que lo hagan”, dijo Mariana.



Las hermanas Gamboa desde hace 5 años acuden al parque a llevar comida caliente y bebida. Este año Jessica y Xiomara prepararon Teriyaki y lo repartieron junto con algunas bufandas.



“Creo que no debería ser sólo en estas fechas sino ayudar siempre y cuando tengamos la oportunidad, hay mucha necesidad de la gente y nada nos cuesta juntarnos y es una ayuda para ellos bastante grande”, dijo Jessica.



En el parque se quedaron don Pablo y don David a comer su emparedado y platicar en vísperas de año nuevo. Ambos reflexionaron sobre el 2017 y que su deseo para el próximo año es mantener la salud y que Dios los siga socorriendo. “Yo les deseo a todos que les vaya bien –en el 2018-“, comentó con una sonrisa don Pablo.