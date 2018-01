Sobreexplotados 37% de acuíferos en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

TERCERA PARTE DE TRES



La toma desmedida del valioso líquido de los mantos freáticos de Baja California, está cobrando factura a la naturaleza, provocando una sobreexplotación que la hacer perder sus dulces propiedades por una baja calidad nunca antes vista.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que del total de los acuíferos, el 37.5% presenta un grado de sobreexplotación, siendo el más crítico, el acuífero de Mexicali, seguido de varios del municipio de Ensenada.



Señaló que 18 acuíferos de 48, presentan el déficit de agua por la explotación del recurso no renovable que supera la cantidad concesionada por cada uno de los cuerpos de agua subterráneos.



El acuífero que cuenta con un mayor déficit es el del “Valle de Mexicali”, que representa una sustracción no sustentable de 456 millones 40 mil 492 metros cúbicos de agua subterránea.



Según el Registro Público de Derechos del Agua, para este acuífero hay 1 mil 081 pozos, de los cuales el 17.8% son para la agricultura, 7.4% para abastecimiento de agua potable a los centros de población, 63.3% para cubrir necesidades del uso doméstico-abrevadero y 11.5% para la industria.



La llegada de la empresa cervecera Constellation Brands desató una serie de manifestaciones en su contra, al señalar que su consumo sería por cantidades exorbitantes, tanto del agua superficial, como de la subterránea.



La realidad arroja que el 37.5% de los acuíferos en el estado, presentan un déficit, sin embargo este faltante no se debe al agua sustraída con permisos, como pretende obtenerla la empresa, sino que se podría tratar de tomas clandestinas.



La Conagua determinó con base a los últimos estudios que vienen en aumento las extracciones del acuífero por encima del volumen concesionado, provocando un deterioro en la calidad del agua extraída. “Hay una disminución del volumen disponible del acuífero como consecuencia del revestimiento del Canal Todo Americano”, señala la documentación de Conagua en poder de esta reportera.