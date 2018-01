Definirán elecciones 2018: Panelistas

TIJUANA, Baja California(GH)

La principal característica de 2018 son las elecciones para elegir al próximo Presidente de la República, pero no es el único tema que debe ocupar a la ciudadanía y Gobierno en este año, señalaron representantes de diferentes sectores que participaron en un panel convocado por PERIÓDICO FRONTERA.



En el foro estuvieron presentes el economista José Luis Contreras Valenzuela; y el analista político Benedicto Ruiz Vargas.



Así como el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández; y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



“Vamos a estar metidos ahí todo el primer semestre, hasta el primero de julio que es la votación y a mí me parece que el curso posterior del año va a depender de los resultados electorales”, señaló Ruiz Vargas.



Contreras Valenzuela agregó que otros temas que se deberán abordar en 2018 son la Reforma Fiscal de Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).



“Vienen las elecciones, eso trae un poquito de distracción pero en principio la cuestión económica es para adelante”, agregó Fimbres Hernández.



El presidente de la Canaco subrayó que también la inseguridad se debe combatir, y tomar en cuenta que es un problema de salud.



¿Cómo se vislumbra el 2018?



Benedicto Ruiz Vargas: Va a ser un año eminentemente político, electoral, vamos a estar metidos en la sucesión presidencial; es una sucesión muy interesante porque a pesar de la ventaja que lleva López Obrador hay posibilidades de que se vuelva competitiva la elección.



Vamos a estar metidos ahí todo el primer semestre, hasta el primero de julio que es la votación y a mí me parece que el curso posterior del año va a depender de los resultados electorales.



Si la elección es limpia, lo cual no puedo asegurar, no hay conflictos postelectorales, es posible que haya un buen desenlace del año y no terminemos en una crisis mayor, pero eso de todos modos ya va a trastocar el desempeño de la economía mexicana, de aquí que se instale el nuevo gobierno, que se establezca el gabinete, que haya certidumbre hacia donde se va a dirigir el nuevo gobierno.



José Luis Contreras Valenzuela: Lo veo en grises y oscuros, y no es que pretenda ser pesimista ante la situación, pero como bien lo apuntaba Benedicto, un factor muy importante es la falta de certidumbre en lo que pudiera suceder.



Vemos una gran volatilidad de los mercados financieros, una desafortunada debilidad del peso respecto al dólar derivado de la incertidumbre que existe del futuro del Tratado de Libre Comercio, y lo más seguro es que no se logre y los efectos negativos para el peso son más pesados.



La otra situación es la nueva Reforma Fiscal implementada por Estados Unidos que también le mete incertidumbre al futuro inmediato de la inversión en México y en Estados Unidos; y además los procesos electorales.



Gilberto Fimbres Hernández: Las circunstancias que viene en 2018 nos llenan de oportunidades, no hay duda de que se dice mucho que nuestro vecino Estados Unidos, el tipo de cambio, que el Tratado de Libre Comercio, sin embargo, la economía sigue, la actividad en beneficio de la ciudad está mejorando, tenemos mucho que avanzar y salen las oportunidades.



Lo que nos ha asustado a mucha parte de la ciudadanía, a mucha parte de la comunidad, es la incertidumbre, la duda de qué va a pasar, yo y mucho del sector empresarial, están convencido que hemos demostrado los últimos 50 años que hemos pasado de una crisis a otra, y crisis muy importantes, esta situación que vivimos realmente no es una cosa super extraordinaria que nos alarme.



Mario Escobedo Carignan: A nivel nacional tenemos elecciones para Presidente, muchos temas se van a empezar a politizar en el 2018 y continuarán para 2019 porque tenemos las elecciones locales.



A pesar de que es un año electoral que pudiera generar cierta incertidumbre, los números que hoy se manejan y las proyecciones de inversión a captar el año que entra nos hace pensar que cuando menos tendremos un comportamiento muy similar, el PIB del Estado va a andar cercano al 3.7%, casi un punto arriba del nacional.



Dependemos de muchos factores, tenemos el tema de seguridad que es un factor importante, de qué va a suceder con la negociación del Tratado, la salida de Estados Unidos del Tratado pudiera generar que se frenaran algunas inversiones, serán situaciones que estaremos viendo.



La incertidumbre de quién ganará elecciones ¿afectará en 2018?



BRV: Las elecciones no afectan, además de que es un procedimiento de la democracia y de los cambios de Gobierno de una República, en términos generales y teóricos no debe afectar.



Afecta cuando se vuelve conflictivo, cuando no son transparentes, cuando hay dudas, cuando cambian los planes de gobierno, en este caso no va a suceder eso en México.



La característica de esta elección es que sí va a ser muy ruda, muy competida, pero creo que hay una buena expectativa de parte de la población, de amplios sectores, de que transcurra en buenos términos y de que se respete el resultado.



En general hay una pausa en México porque se considera que el país entra en un proceso de cambio político y que las cartas no están muy claras en términos de quién va a ganar.



Hay apuestas que se queda el PRI y que haya continuidad de proyectos de las reformas, algunas apuestas están en ese sentido, pero también el temor ante un eventual triunfo de López Obrador, por ejemplo, ahora es más atenuado que antes, López Obrador está acercándose cada vez más a propuestas que eliminen ese temor.



JLCV: En México hemos tenido elecciones, pero tradicionalmente lo hemos visto, han sido elecciones muy manipuladas, ya lo mencionaba un ensayista, que era la dictadura perfecta.



Qué bueno que tenemos elecciones, hay que pugnar como ciudadanos de que esas elecciones sean lo más limpias y transparente posible, sí hay condiciones, va a ser una condición complicada, definitivamente, por qué, porque son muchos competidores, es inusual.



Pero aquí hay un ingrediente distinto, cada vez la población tiene más información, la información que se maneja a través de las redes fluye más rápido.



Hay banderas muy importantes que habría que enarbolar en su momento para las propuestas, una la seguridad es un tema fundamental y el combate a la corrupción, otro tema que también puede electoralmente prender mucho, políticas públicas de a de veras, ahora sí que mover a México no como el actual sexenio, sino mover a México para crecer, o transformar a México y que no haya impunidad en los casos de corrupción.



GFH: Nos han tocado muchas elecciones, y cada elección se comenta o existe ese comentario, es un tiempo pasajero, son seis meses de enero a junio de actividad preelectoral y electoral.



Nosotros como sector promotor de la participación ciudadana nos interesa que el voto se dé, que participe la gente, que se involucre en las elecciones, que se informe, y la economía va a seguir.



Son dos cosas diferentes, hay mucha gente que comenta que viene las elecciones y circula más dinero, le meten más lana; pero por otro lado dicen que también no hay inversión pública porque van a pensar que es en beneficio de la campaña electoral, entonces no es nada nuevo, cada seis años pasa lo mismo y seguimos adelante.