Contaminación de invierno intoxica familias

MEXICALI, Baja California(GH)

El mes de diciembre es caracterizado por sus altos niveles de contaminación, entre fogatas, el smog, fábricas y lo cohetes artificiales, las familias mexicalenses literalmente se intoxican.El cielo gris no es sólo contaminación para Guadalupe Tamayo, significa que la salud de toda su familia se puede agravar con la polución del humo y polvo que se concentra en la colonia Ampliación Nacionalista.En un recorrido a tempranas horas por la zona, se detectaron bastantes fumarolas, algunas para calentarse, otras para quemar la basura y en el peor de los casos para quemar el cableado robado de las casas aledañas.Tamayo informó que las autoridades van de forma reiterada, pero de nada ha servido su presencia pues sólo levantan actas de los incendios clandestinos, dejando impunes los delitos ambientales.Toda la familia de Tamayo padece asma, han tenido problemas de los bronquios, por lo que han acudido a los bomberos y policías, pues en 25 años no han dado solución a la contaminación que se percibe en el sitio.“Todos mis niños han nacido con asma, sentimos muy fuerte la contaminación en diciembre, pues tengo tres semanas que me la llevo en el seguro porque no me paran los problemas de salud”, declaró.En la colonia Ampliación Nacionalista el cielo se nubla durante los días festivos, Guadalupe vive con su pareja y cuatro nietos, justo en una zona donde queman cobre y carros después de desmantelarlos.“Nosotros no nos acercamos a los que queman, esas personas son peligrosas.Por un tiempo se calmó, pero nomás ven que dejan de echar vueltas las patrullas y salen muchos malandros”, confesó.“Quedaron de ayudarnos con drenaje o reubicarnos, hay tanta gente en la calle, y tanta casa sola, pero prefieren que los tecolines las tumben y roben el alambrado, luego vienen y lo queman aquí”, aseveró Guadalupe Tamayo.El director del Hospital General, Caleb Cienfuegos Rascón, corroboró que durante el mes de diciembre se han aumenta hasta un 15 % las atenciones en urgencias.En este mes se han atendido en el HG alrededor de 218 personas con enfermedades relacionadas al frío y contaminación, de las cuales 13 pacientes fueron por asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).Agregó el médico Cienfuegos que por las mismas enfermedades durante diciembre, 49 personas han sido atendidas en el área de urgencias y han llegado a consulta externa 68 personas.Para enfermedades respiratorias que no son asma o EPOC, se registraron 33 personas hospitalizadas, 55 en urgencias y uno en consulta externa.El aumento en la demanda de servicio en el HG es del 20%, repuntando las personas que padecen enfermedades respiratorias agudas, las cuales se manejan como consulta, y no son del todo graves.“La contaminación por las fogatas, el polvo de los cohetes, lesionan, porque el comportamiento de las partículas es descender, provocando que se respiren con mayor facilidad”, detalló Cienfuegos.A eso de las 18:00 horas del día, en la colonia Ángeles de Puebla se percibe un olor desagradable que cuentan los residentes se debe a una fábrica aledaña, en invierno es más pestilente ya que no se disipa el gas por la falta de calor.El aroma causa ardor en las gargantas, comentó Ana María Hernández, quien expresó que la colonia usualmente no padece por las quemas clandestinas, pero sí por las fábricas que contaminan la zona.En el fraccionamiento vecino, Valle de Puebla, hay un tiradero de basura que se acumuló en un camino ubicado en lo que fue una parcela, esto dicen residentes trae afectaciones.“A veces cuando venimos del Centro de Salud, notamos un cielo más oscuro, tengo seis años viviendo aquí y cada vez está peor, aun no padezco alguna enfermedad, pero a veces traemos tapabocas”, comentó María Guadalupe Hernández.Las fogatas y cohetes provocan que en los días festivos no puedan salir, por las enfermedades que podrían derivar, por eso evitan estas prácticas, enfatizó María Guadalupe Hernández.“Limpian y vuelven a aventar basura, es una afectación visual, tiran perros muertos, la basura no pasa, llegan a veces máquinas, pero luego se vuelve acumular en cuestión de semanas”, dijo el joven Flavio Orlando Valenzuela Trujillo.“Antes la quemadera fue muy notable por la gente viciosa que se robaba el cableado y quemaba el cobre, pero como ya se acabaron todas las casas, pues no hay donde agarrar, se ha acabado un poco”, señaló Leonel Ibarra.Las quemas en colonias de la periferia son una fuente de contaminación.El Valle de Mexicali aunque sea una zona rural, no está exenta de la contaminación, pues en el ejido Hidalgo, los pobladores tienen problemas de salud, derivado de los olores que emanan las chimeneas de la geotérmica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).“El suelo parece manteca cuando llueve o cae la brisa, no podemos salir porque nos resbalamos los que estamos viejos, además el salitre deteriora todo lo que se expone a la intemperie”, explicó Manuela Cota Barrón.Doña Manuela es una ancianita pensionada que apenas y obtiene 2 mil pesos al mes, se quedó sola después de que su esposo falleciera de cáncer en la garganta, el cual asegura que le dio por la contaminación del aire en la zona.“Aquí no hay solución, explotaron estas tierras y las echaron a perder por sacarles todo el vapor, y a nosotros nos dejaron con nuestro pueblo inservible”, compartió Cota, quien ha vivido en el ejido por más de 60 años.Detalló que el pueblo se está hundiendo, además de que su casa presenta serias afectaciones por el salitre que provoca que se desmorone el piso y las paredes de su hogar.Tras la marcha de los pobladores por los daños y perjuicios, la geotérmica de la CFE le dio 5 mil pesos, aceptando que hay responsabilidad de su parte en el deterioro del medio ambiente.Declaró que les ofrecieron refrigeradores, lo cual calificó como un mal chiste, pues han sido grandes las pérdidas como para subsanarlas con un aparato electrodoméstico, por lo que tratando de preservar su dignidad rechazó el regalo.“Vivo sola y pobre en esta casa, mi esposo se llamaba Pedro García Zamudio, murió de cáncer en la garganta a los 66 años, por todo lo que respiraba, y estoy segura que fue por la contaminación de la geotérmica”, acusó.La contaminación decembrina provoca el aumento de hasta un 40% la demanda de servicios médicos, por complicaciones de enfermedades, luego de la exposición a los altos índices de contaminación.Juan Valente Mérida Palacio, director del Centro de Enfermedades Alérgicas, explicó que el comportamiento en relación en consulta es al alza durante diciembre, sumándole que este invierno ha sido mucho más crudo en cuanto al frío.Las enfermedades más reiteradas son la rinitis infecciosa, faringitis, bronquitis y neumonías, si a eso se le agregan los niveles de contaminación que han estado altos de acuerdo a la red de monitoreo de Estados Unidos, los cuadros se complican.“Por más que quiera decir la Secretaría de Protección al Ambiente, no existe el monitoreo en Mexicali, no hay información, y si hay, no tenemos acceso, por eso nos basamos en un monitor de Calexico”, aseveró.Señaló que la calidad de aire ha sido crítica por las partículas de PM2.5 y PM10, provocando alertas marrón, además de los vientos y quemas, mencionó que se espera que se dispare la polución en año nuevo, siendo muy delicado el uso de cohetes chinos por ser altamente tóxicos.“El cohete chino es más contaminante, incluso tiene arsénico, por la inversión térmica, la contaminación se atora y surge la nata que respiramos 30 mil veces al día”, declaró Mérida.Todas las personas que tengan un evento inflamatorio se agravan, sobre todo las personas de la tercera edad, como víctimas de los casos de infartos, agudo al miocardio, accidente vascular cerebral y neumonías muy complicadas, y en niños bronquitis agudas y asma.“Se disparan los requerimientos médicos, se llenan las instituciones, aumenta el gasto por casa, consultas no programadas, hay disminución de la participación laboral, bajo rendimiento, se desencadena un problema socioeconómico”, comentó.Agregó que aumenta de un 40% a un 50% la demanda de los servicios médicos en Mexicali, lo que calificó como brutal, ya que el resto del año no se cubre tanta solicitud.Una persona gasta arriba de los 1 mil pesos por asistencia médica en la iniciativa privada, un costo un poco mayor al del gobierno por paciente internado.Detalló el doctor Mérida que el 75% del costo del asma está en el medicamento y hospitalización, pues requieren oxígeno, suero, laboratorios, personal, entre otros insumos.Un asmático sin control puede costar hasta 100 mil pesos de forma anual y uno controlado 6 mil pesos, platicó Mérida, el momento en que se implemente una campaña de cuidado al ambiente, impactará en el costo del gobierno.Compartió que todos los años llegan personas que se exponen a un ambiente hostil como frío, humedad, fogatas, sobre todo en personas del Valle de Mexicali, agravando sus enfermedades.Depende del cuadro previo se determina la gravedad, reveló que han muerto personas por complicaciones, ya sea por embolias, infartos, dificultades de EPOC o asma, provocando asfixias.El médico recomendó que no se hagan quemas, utilizar cubrebocas, aunque aceptó que no es una medida del todo eficiente pues no purifica el aire.“Desde 1997 tenemos los primeros tres lugares de contaminación en PM2.5, PM10 y monóxido de carbono, estamos más contaminados que la Ciudad de México, sólo que aquí no se mide bien”, concluyó el investigador.