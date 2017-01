Llega Cobertón Navideño a zonas de mayor pobreza

MEXICALI, Baja California(GH)

cubrió una de las zonas más marginadas de Mexicali, residentes del Río Escondido, recibieron con agrado los donativos de los amables lectores de este medio.Adriana González Torres acaba de llegar a la zona, pues después de andar errante por la ciudad, les prestaron la pequeña choza, que apenas disipa las inclementes temperaturas y las recientes lluvias.Adriana González fue una de las beneficiadas con la entrega de cobijas.“Aquí las necesidades son muchas porque el Gobierno está de que nos van a sacar o nos van a reubicar, quisiéramos que nos pusieran el agua y la luz, porque ya tenemos siete años viviendo así”, comentó Karina Ordaz Peña.Doña Karina, relató molesta que tuvo que irse a vivir a la desolada comunidad, debido a que un par de delincuentes vandalizaron su pasado hogar para después quemarlo, quedando totalmente en la calle.“A ver cómo nos la pasamos en Año Nuevo, a veces hay para cenar o no, depende de lo que Dios nos dé, tengo que quedarme en casa porque si me voy, corro el riesgo de que me roben lo poquito que tengo”, compartió doña Karina.Ordaz aprovechó para agradecer a quienes le hicieron llegar las cobijas y ropa a través del Cobertón Navideño, además de desearles un próspero Año Nuevo y enviarles una bendición.El residente Juan Francisco, junto a su hijo, recibió los donativos del Cobertón Navideño, mostrando sorpresa y agradecimiento de que alguien acudiera con un presente en las fechas de Año Nuevo.Donaldo Hernández Medina vive en la bajada del puente Quintana Roo, sobre el Río Nuevo, prácticamente en la calle, pues sólo unas cajas de cartón lo cubren del frío, sin embargo esta noche tendrá unas cuantas cobijas para protegerse de las temperaturas.Jorge Barragán se dedica a pepenar y vive en los predios del Río Nuevo, ha construido una choza con trozos de madera, también recibió algunas chamarras que lo ayudarán a soportar el frío invierno.“Muchas gracias porque nos están apoyando, yo y mis dos hermanos somos de bajos recursos y todos de la tercera edad, por eso ya no nos dan trabajo”, declaró Alejandro Trejo, quien vive en una cuartería sobre la calle en la avenida Tabasco, entre la calle 5 y 6 en Pueblo Nuevo.Cobijas fueron entregadas a adultos mayores.