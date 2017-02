Rescata y libera Profepa ejemplar de aguililla cola roja en BC

(GH)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)perteneciente a la familia Accipitridae, correspondiente a la especie Buteojamaicensis, el cual fue rescatado de un domicilio particular y no poseía ningún tipo de marcaje que acreditara que el ejemplar fue sujeto de un aprovechamiento legal.Derivado de un reporte ciudadano, inspectores de la Delegación Federal de la PROFEPA en la entidad se trasladaron hasta un domicilio particular que se ubica en el Ejido Guanajuato, del Valle de Mexicali, donde encontraron al ejemplar.Posteriormente, éste fue trasladado a un centro de rehabilitación para su revisión y evaluación médica, donde expertos en el manejo de vida silvestre determinaron que no presentaba heridas, falta de plumaje, alas o cola dañadas, ni lastimaduras expuestas.Asimismo, presentó buen peso corporal y reaccionó en forma positiva a los estímulos implementados, por lo que se dictaminó y procedió a su liberación inmediata.Inspectores de la PROFEPA trasladaron al ejemplar hasta las inmediaciones de los terrenos despoblados pertenecientes al Ejido Heriberto Jara, del Valle de Mexicali, Baja California, lugar donde se procedió a la liberación en su hábitat.Cabe señalar que la especie Buteojamaicensis no se encuentra bajo ningún estatus de protección dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, pero su aprovechamiento debe realizarse conforme a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su Reglamento.Con estas acciones, PROFEPA refrenda su compromiso de atender los llamados de la sociedad y de realizar toda acción encaminada a la protección y preservación de las especies de Vida Silvestre y sus hábitats.