El PRD inicia boicot contra alza de gasolina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comenzó este viernes las acciones en rechazo al alza en los precios de las gasolinas. Su primera medida fue la clausura simbólica de las instalaciones de la Secretaría de Energía (Sener). Además, la dirección nacional anunció un plan que consiste en boicots a gasolineras y exigir al presidente Enrique Peña Nieto un decreto para suspender la liberación de las gasolinas, de lo contrario pedirán su renuncia y el desafuero de funcionarios federales ante el Congreso de la Unión.La mañana de este viernes, alrededor de 40 integrantes del sol azteca clausuraron de manera simbólica —por un espacio de 40 minutos— las instalaciones de la Secretaría de Energía en la Ciudad de México como protesta al alza de gasolina de hasta 20% que entrará en vigor a partir de este domingo. Con cartulinas en mano, los perredistas pegaron una manta en la puerta principal de cristal de la dependencia federal con la leyenda “clausurado”; también gritaron consignas como “fuera, Peña Nieto” y “País petrolero, pero el pueblo sin dinero”.Ante la mirada de policías federales que resguardan las instalaciones de la Sener, Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Política Estratégica del sol azteca, detalló el frente de acción del PRD —a partir del 1 enero—, en el que se incluye un boicot por medio de la toma de gasolineras, así como diversas movilizaciones pacíficas en rechazo a los aumentos al precio de los combustibles.“Hay diversas acciones, como bloquear de manera pacífica los ingresos a las gasolineras, un boicot en la compra de combustibles. Exhortamos a la ciudadanía a estas movilizaciones, pero también pedimos que no caigan en la provocación, no caigan en la violencia. Al interior del gobierno federal hay la tentación, la mano dura, y no van a escatimar en poder hacer uso de la fuerza pública.“Tenemos un plan de acción para salir a las calles de manera pacífica y convocar a nuestros militantes, hombres y mujeres, para que se sumen a todos los esfuerzos ciudadanos de organizaciones civiles que se lleven a cabo a partir del próximo domingo de manera pacífica”, expresó Sánchez Camacho.Frente parlamentario. Aunado a las manifestaciones en las calles, Sánchez Camacho explicó que también integrarán un frente parlamentario.A través de sus Grupos Parlamentarios en las Cámaras de Senadores y Diputados, pondrán puntos de acuerdo, comparecencias y, en su momento, si no se echa atrás la liberación de los combustibles, pedirán la renuncia del titular del Ejecutivo, así como el desafuero de los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade , y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.Sostuvo que las amenazas de tomar gasolineras y cerrar carreteras de sectores afectados por el aumento a los precios de las gasolinas, se ha convertido en una verdadera emergencia nacional. “Por eso convocamos a la resistencia y la lucha pacífica que se presentará en todo el territorio nacional”, dijo el dirigente.Alertan de “ola de carestía”. Senadores del PRD advirtieron que el aumento de los combustibles, programado para el primer minuto de 2017 por la Secretaría de Hacienda, desatará una ola de carestía y el incremento acelerado en los precios de los productos de uso común, por lo que debe exigir a los responsables de la política económica y fiscal del país presentar medidas excepcionales para enfrentar una escalada inflacionaria.El coordinador de los senadores del sol azteca, Miguel Barbosa, afirmó que el alza a las gasolinas y el diesel es resultado del fracaso de la política fiscal y de la reforma energética, pues la primera “ahorcó” y llevó a la ruina a la empresa pública más importante del país y ahora Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una carga fiscal enorme que le hace imposible prosperar.La vicecoordinadora de la bancada perredista, Dolores Padierna, dijo que aplicando los factores de ponderación que utiliza el Inegi para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, se puede estimar que el efecto de los aumentos decretados por el gobierno federal será de 0.69%.