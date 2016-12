Acusan violación a derechos de mexicano en Letonia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Familiares de Daniel Reynoso Lesperance, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) campus Estado de México, radicado en Riga, Letonia, y quien se encuentra detenido en un centro de reclusión de esta ciudad, aseguraron que el joven fue detenido de manera injustificada y que violaron sus derechos humanos, por lo que exigen su liberación inmediata.



Luis Alberto Reynoso, padre del joven estudiante, manifestó que su hijo viajó a ese país desde agosto pasado en un intercambio escolar a la Universidad Técnica de Riga, gracias a su buen desempeño escolar.



Indicó que contactó vía Facebook a Marco Dalkilic, un hombre dedicado a la renta de departamentos en esa ciudad, quien accedió a rentarle un espacio para poder vivir durante su estancia en aquella ciudad.



Sin embargo, pocos días después de que joven llegó a Letonia para habitar el departamento, informó a su padre que éste no estaba en las mejores condiciones, por lo que deseaba salirse y buscar algo mejor.



“Mi hijo me llamó y me comentó que el departamento dejaba mucho que desear en materia de infraestructura e higiene. Por ejemplo, me dijo que había encontrado una rata en el cajón de los cubiertos. Yo le dije que se saliera y buscará un mejor lugar. Esto no le pareció al casero y le exigió un mes de renta más para poder irse; sin embargo, mi hijo le comentó que no se había celebrado ningún contrato y que él nunca le había mencionado las condiciones del lugar”, señaló.



Luis Alberto Reynoso indicó que posterior a salirse del departamento y encontrar un mejor lugar, el joven estudiante se encontró el 14 de diciembre de manera casual en un bar a su ex casero, quien le exigió que le pagará su dinero, lo que desató una pequeña discusión entre ellos, que no pasó más allá de unos empujones.



Sin embargo, la noche del 20 de diciembre, Daniel Reynoso fue detenido y encarcelado por dos policías locales, acusado de robo, golpes e intento de sacar dinero de una tarjeta propiedad de Marco Dalkilic; sin embargo, indicó Reynoso, los policías nunca se identificaron, no mostraron orden de aprehensión y le quitaron su pasaporte al estudiante mexicano.



Aseguró que han tenido el apoyo de Carlos Arredondo, cónsul de México en Letonia, así como de la embajada de México en Suecia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a pesar de que en ningún momento las autoridades judiciales de ese país se pusieron en contacto con algún diplomático mexicano para informarle de la situación del connacional.



“Si no es por su novia, con la que estaba cuando fue aprehendido, no hubiéramos sabido de su detención. Las autoridades nunca llamaron al consulado, ni a la embajada o algún diplomático mexicano. Violaron sus derechos humanos. Supimos gracias a que su novia se puso en contacto con el cónsul mexicano de aquí y a que él se puso a investigar en dónde, cómo, por qué lo detenían y por qué no le habían dado informe a él inicialmente. A pesar de que sabemos que el consulado tiene otras actividades, nos han apoyado mucho, lo cual agradecemos”, dijo.



Aseguró que al estudiante le fueron violados varios derechos humanos, puesto que además de no haber informado a las autoridades diplomáticas mexicanas, el joven firmó documentos que nunca entendió y no se le han podido suministrar medicamentos para la hipertensión.



“Mi hijo es hipertenso, toma medicamentos los cuales no nos han permitido que se le suministran. Según que las medicinas se las iba a dar el médico interno, pero al parecer no se las han dado de la forma adecuada. Nada más le han dado unos medicamentos, pero no en su totalidad como debe ser y como le fueron recetados por el médico”, dijo.



El padre del joven explicó que los expertos del el buffet de abogados que contrató le han indicado que tendrán que indagar todo lo sucedido, por lo que la investigación podría llevarse hasta dos meses.



Debido a esta situación, pidió más apoyo por parte del Gobierno mexicano para poder liberar a su hijo y resarcir el daño que les ha ocasionado esta situación, la cual calificó como una injusticia.



“Pido más apoyo para poder liberar a mi hijo, que es lo que más quiero, quien está de manera injusta privado de su libertad. Estos días han sido horribles. Después quiero buscar que me ayuden a ver la manera de que me puedan regresar los gastos, los cuales han sido y son muy fuertes”, pidió.



SRE brinda apoyo



En un comunicado, la Cancillería informó que está brindando asesoría y apoyo legal al estudiante mexicano y detalló que el joven enfrenta cargos por presunta sustracción de tarjeta de crédito, delito por el cual las autoridades letonas determinaron mantenerlo bajo arraigo precautorio, a fin de realizar las investigaciones correspondientes y concluir el caso.



La SRE explicó que debido a que no hubo notificación consular y a que la embajada de México en Suecia no fue informada en su momento de la detención, se solicitó, a través del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia, información sobre el caso a las autoridades policiales y responsables de la investigación. Además se entregaron notas verbales a los Ministerios de Justicia e Interior de Letonia.



La secretaría confirmó que desde el primer día de la detención, el cónsul Carlos Arredondo; Audrey Rivera, encargada de Negocios en la embajada de México en Suecia, así como la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, han mantenido una permanente comunicación con Reynoso Lesperance, sus familiares y las autoridades letonas.



La dependencia afirmó que mantendrá su firme apoyo en la defensa del connacional, así como se solidariza con sus familiares.