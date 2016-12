Pide Iglesia católica no contaminar ritos de Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Arquidiócesis de México exhortó a los fieles a “no contaminar” la tradición de bendecir las doce velas, que cada primero de mes se encienden en devoción a la Divina Providencia, con otras creencias paganas.



Recomendó cuidar este rito católico y llevarlo a cabo sin relacionarlo con señales de magia o brujería. Evitar usar velas de un color u otro por suponer que son para el dinero, el amor, o para evitar las envidias. También exhortó a los fieles a no llevar a bendecir semillas mágicas, borreguitos, cruces de ocote, monedas, espejitos o sábilas con moños rojos.



“Esta piadosa costumbre no debe tomarse como un ritual más, sino como un acto de fe que recuerda algo muy importante: confiar en que Dios dará, si es su deseo y voluntad, salud, alimento, casa y trabajo”, señaló la Arquidiócesis a través de un comunicado.



Aclaró que encender una vela de éstas el primer día de cada mes significa una acción de gracias a Dios por todo lo que da a los hogares. Las velas son, para los católicos, un signo de la luz que trae el nacimiento de Jesús. El Cirio Pascual es signo de luz, vida y salvación; la vela es fe y alabanza.



Estas velas se llevan a bendecir el primero de enero, en el mismo rito, se acostumbra depositar en la alcancía de la Divina Providencia tres monedas iguales, una por el Padre, otra por el Hijo y una tercera por el Espíritu Santo, lo que simboliza pedir que no falte el dinero, la salud y la unión familiar. Algunas parroquias destinan lo recaudado para obras de caridad y a la Pastoral Social.



Para resaltar el verdadero sentido a esta tradición, recomendó realizar una reunión familiar de oración el primer día del mes, cuando se enciende la vela, para dar gracias y pedir por el bienestar de todos o por la persona más necesitada de la familia.