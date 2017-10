Asegura CNDH que advirtió sobre autogobierno en penal de Chiconautla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, hizo un llamado a los gobiernos locales a tomarse en serio y atender las recomendaciones del organismo sobre la situación en los penales del país, porque en la prisión Chiconautla, donde operaba Luis "N", identificado como "El Tato", ya habían advertido que había condiciones de autogobierno.



"No buscamos agraviar a ningún gobierno sino coadyuvar con ellos, hacerles ver y mostrarles lo que está pasando en sus centros penitenciarios, pero a veces lo toman como agravios, y el no tomarlo con seriedad, implica la violación a los derechos humanos", indicó.



En entrevista, en el Senado, el ombudsman nacional recordó que la CNDH ya había advertido las condiciones de autogobierno en éste y en otros penales.



"Nosotros lo que observamos es que la autoridad no ejerce sus funciones, o cogobierna y de plano se ausenta de esa gobernanza", dijo ante los legisladores.



Sobre las riñas en el penal de Ecatepec, dijo que instruyó ya a la Comisión de Derechos humanos del Estado de México que atraiga el caso.



Señaló que se tiene que buscar una solución, aunque reconoció que hay una crisis severa en los centros penitenciarios de las entidades federativas.