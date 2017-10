Funcionario de Acapulco presume fajos de billetes en redes y lo corren

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cabildo de Acapulco destituyó al subdirector de Conservación y Mantenimiento de la Zonatur, José Manuel Nieves Martínez, después de que presumiera en las redes sociales fajos de billetes de 500 pesos.



Desde el pasado domingo comenzaron a circular fotografías que Jorge Hernández Laredo, quien era chofer del ahora ex subdirector, subió a su cuenta de Instagram.



En las imágenes tanto el ahora ex subdirector y su ex chofer presumían fajos de dinero con la siguiente leyenda: “Nos corrieron de Palomazo (un bar) pero todavía tenemos con queso las enchiladas”.







En las redes sociales las imágenes provocaron críticas para los funcionarios, pero también para el alcalde, Evodio Velázquez Aguirre.



Este lunes el gobierno de Acapulco a través de un comunicado informó que separó del cargo a José Manuel Nieves Martínez “por transgredir los valores de honradez y transparencia que esta administración exige a sus funcionarios”.



Sobre el caso de Jorge Hernández Laredo, el ex chofer, dejó de colaborar en Zonatur Acapulco desde el pasado 15 de enero de este año.



El gobierno de Acapulco informó que la Contraloría Municipal abrirá un expediente para realizar las investigaciones necesarias.



“El Gobierno Municipal de Acapulco deja en claro que no se permitirán actos que atenten contra los valores que todo funcionario debe mostrar al servicio de la sociedad y que continuará con su política de transparencia y rendición de cuentas”.