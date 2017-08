Lo que se sabe del socavón en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un socavón de ocho metros de profundidad y 10 de diámetro se abrió sobre la calle de Humboldt en la colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.El hundimiento se registró por la mañana de este jueves y ninguna persona resultó lesionada.En un inicio se reportó que el socavón tenía una profundidad de cinco metros, sin embargo, al no reparar la fuga, la oquedad creció.El socavón fue provocado por una fractura de un colector de drenaje que reblandeció la tierra.El agua llegó hasta la superficie y en un inicio se presentó un pequeño socavón que a las pocas horas se hizo más amplio y profundo.De acuerdo con el director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre, indicó que una de las causas del deterioro de la tubería es su antigüedad, ya que opera desde hace 50 años.Además de la fractura en tubería de drenaje, sufrió daños la fibra óptica de la zona, por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también laboran en la zona.Dos restaurantes y un estacionamiento público fueron evacuados como medida de seguridad y se cortó el suministro de agua en aproximadamente 50 metros a la redonda.A pocos metros del hundimiento se ubica un hotel que continúa en operación aunque las autoridades capitalinas no descartan que sea evacuado en caso de que aumenten los daños por el socavón.Por las labores de reparación se encuentra cerrada la lateral de Paseo de la Reforma desde Avenida Juárez hasta Balderas.La calle de Humboldt se encuentra acordonada entre la lateral de Reforma y Avenida Juárez, por lo que no se permite el paso a vehículos ni peatones.A una cuadra se ubica la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pero no se reportan afectaciones al servicio.Se estima que las labores duren al menos un mes y se realice una inversión de tres millones de pesos, de acuerdo con Sacmex.La reparación tardará debido a que el colector que se fracturó se conecta con un sistema de colectores que viene desde la calle 5 de Mayo y a su vez se conecta al drenaje profundo.La directora General de Protección Civil en la delegación Cuauhtémoc, Cynthia Murrieta, aseguró que aunque llueva no se detendrán los trabajos.El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, visitó por la mañana la calle de Humboldt y afirmó que se trabaja de manera rápida en la reparación.Monreal también aseguró que la obra es responsabilidad del gobierno central y la delegación únicamente auxiliará en las labores.El secretario de Protección Civil capitalino, Fausto Lugo, y el director General del Sacmex, Ramón Aguirre, acudieron a supervisar los trabajos en el lugar.Quien hasta el momento no se ha presentado en el sitio es el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.Un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca formado el 12 de julio pasado causó la muerte de dos personas. Hasta el momento no se registran heridos por el socavón en la Ciudad de México.